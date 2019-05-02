أخبار مصر | بمناسبة حلول شهر رمضان .. 12 قرارا لمجلس محامين القاهرة الجديدة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة حلول شهر رمضان .. 12 قرارا لمجلس محامين القاهرة الجديدة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ مجلس نقابة محامي القاهرة الجديدة الفرعية، خلال اجتماعه، عدة قرارات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وكانت قرارات المجلس كالآتي:

– تقديم التهاني للجمعية العمومية لمحامي القاهرة الجديدة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

– صرف منحة استثنائية لأيتام وأرامل المحامين وفاء وتقديرا للراحلين.

– تنظيم الإفطار الرمضاني المجمع لكل دائرة على حدة.

– إقامة الدورة الرمضانية على كأس النقيب سامح عاشور لمحامي القاهرة الجديدة بنادي المنتزه بحلمية الزيتون.

– قيام خمس رحلات لمدينة رأس سدر لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 17 حتى 28 يوليو المقبل.

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– قيام رحلتين لمدينة شرم الشيخ بفندق عزالة بخليج نعمة.

– قيام خمس رحلات "رحلة اليوم الواحد" بقرية اللوتس بفايد، أول طريق السخنة.

– قيام رحلتين لمدينة الغردقة بفندق روجينا بوسط المدينة.

-إقامة دورات تدريبية للطب الشرعي والتحكيم بقاعة اتحاد عمال مصر، برعاية النقيب سامح عاشور.

– إقامة دورات تدريبية بصفة مستمرة بمقرات نقابة القاهرة الجديدة بجميع دوائرها.

– الاستمرار في دعم الملفات والحوافظ والموسوعات القانونية للمحامين.

– تأكيد الاستمرار في دعم جميع الحالات المرضية لمحامي القاهرة الجديدة، وأن المجلس لم ولن يقصر في حق زميل بلا تمييز بين محام وآخر.