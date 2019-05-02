أخبار مصر | بمناسبة حلول شهر رمضان .. 12 قرارا لمجلس محامين القاهرة الجديدة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة حلول شهر رمضان .. 12 قرارا لمجلس محامين القاهرة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اتخذ مجلس نقابة محامي القاهرة الجديدة الفرعية، خلال اجتماعه، عدة قرارات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وكانت قرارات المجلس كالآتي:
– تقديم التهاني للجمعية العمومية لمحامي القاهرة الجديدة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.
– صرف منحة استثنائية لأيتام وأرامل المحامين وفاء وتقديرا للراحلين.
– تنظيم الإفطار الرمضاني المجمع لكل دائرة على حدة.
– إقامة الدورة الرمضانية على كأس النقيب سامح عاشور لمحامي القاهرة الجديدة بنادي المنتزه بحلمية الزيتون.
– قيام خمس رحلات لمدينة رأس سدر لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 17 حتى 28 يوليو المقبل.
– قيام رحلتين لمدينة شرم الشيخ بفندق عزالة بخليج نعمة.
– قيام خمس رحلات "رحلة اليوم الواحد" بقرية اللوتس بفايد، أول طريق السخنة.
– قيام رحلتين لمدينة الغردقة بفندق روجينا بوسط المدينة.
-إقامة دورات تدريبية للطب الشرعي والتحكيم بقاعة اتحاد عمال مصر، برعاية النقيب سامح عاشور.
– إقامة دورات تدريبية بصفة مستمرة بمقرات نقابة القاهرة الجديدة بجميع دوائرها.
– الاستمرار في دعم الملفات والحوافظ والموسوعات القانونية للمحامين.
– تأكيد الاستمرار في دعم جميع الحالات المرضية لمحامي القاهرة الجديدة، وأن المجلس لم ولن يقصر في حق زميل بلا تمييز بين محام وآخر.