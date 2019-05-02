أخبار مصر | الآثار تتفتح مسجد فاطمة الشقراء بعد 4 سنوات من إغلاقه للترميم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآثار تتفتح مسجد فاطمة الشقراء بعد 4 سنوات من إغلاقه للترميم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت وزارة الآثار صباح اليوم، الخميس، مسجد فاطمة الشقراء بباب الخلق للصلاة مرة أخرى، وذلك بعد الانتهاء من أعمال فك وتركيب المئذنة الخاصة بالمسجد بحضور الدكتور مصطفى أمين، مساعد وزير الآثار، والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية، ومحمد عبد العزيز، مدير عام القاهرة التاريخية.

وكانت كانت وزارة الآثار بدأت في 11 مارس 2015 ترميم وتدعيم مئذنة فاطمة الشقراء بباب الخلق، وذلك ضمن مشروع ترميم وتطوير القاهرة التاريخية كأحد أهم مواقع التراث العالمي في مصر.

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وقد تم عمل جميع الدراسات والأبحاث الخاصة بالمشروع وكذلك أعمال التوثيق المعماري وأبحاث التربة اللازمة قبل بدء أعمال الترميم،حيث يتم تنفيذ المشروع بالمشاركة مع وزارة الأوقاف.

وكشف محمد عبد العزيز أن مسجد فاطمة الشقراء يعود تاريخه إلى عام 887هـ / 1477م،ويظهر ذلك من خلال بقايا النص التأسيسي الذي كان مسجلًا على جانبي المدخل الرئيسي ويحمل اسم فاطمة الشقراء.

وأشار إلى أنه قد تم الانتهاء من ترميم المسجد بأكمله ضمن أعمال المجموعة السادسة من المرحلة الثالثة من مشروع ترميم وتطوير القاهرة التاريخية،إلا أن المئذنة كانت تعاني من ميول شديد يحتاج إلى ترميم إنشائي ومعماري لدرء الخطورة عنها حيث أنها كانت مدعومة بالصلبات الخشبية منذ زلزال 1992.