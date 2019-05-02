أخبار مصر | "محامي القليوبية" تقدم ٣ خدمات جديدة لأعضائها.. تعرف عليها

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التقى أمس الأربعاء، سامح عاشور، نقيب المحامين، بمكتبه، أمين عام نقابة جنوب القليوبية الفرعية لبحث متطلبات الفرعية في الفترة الحالية.

وأسفر اللقاء عن موافقة النقيب العام على تخصيص خط أتوبيس لنقل محامي الفرعية من محكمة شبرا الخيمة إلى التجمع الخامس، وآخر من محكمة القناطر الخيرية، مرورا بمحكمة قليوب، انتهاء بمحكمة شبرا الخيمة، على أن يبدأ العمل من السبت المقبل.

وقال إمام الصديق إن النقيب العام وافق أيضا على دعم استراحات محكمة شبرا الخيمة بجهازي تكييف، وعلى الإسهام فى إنشاء النادى النهرى للمحامين بشبرا الخيمة، بعد استخراج التراخيص اللازمة له.