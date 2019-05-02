أخبار مصر | إدراة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة عطاء مستمر وجهد متواصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدراة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة عطاء مستمر وجهد متواصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

المساهمة فى دعم مشروع المليون رأس ماشية والإستزراع السمكى وتوفير الإكتفاء الذاتى للقوات المسلحة ودعم كامل للقطاع المدنى

مصر إستعادت مكانتها في مجال تصدير الخيول العربية بعد توقف دام لسنوات بفضل جهود رجال الادارة

دور محورى فى محاربة الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان فى الجيوش والمناطق العسكرية

تبقى إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة أحد أهم الإدارات التابعة لهيئة الإمداد والتموين والتى لا يقتصر ما تقدمه على العسكريين فقط وإنما يمتد ليشمل المدنيين أيضاً ، وتضطلع إدارة الخدمات البيطريه بمهام عديدة داخل القوات المسلحة على رأسها تحقيق الإكتفاء الذاتى لإحتياجات القوات المسلحه من اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان كما يتم طرح نسبه للسوق المحلى باسعار مخفضه مع الإشراف الكامل والمراقبه الشامله لكل المواد العذائيه التى تطرح للجمهور من خلال منافذ القوات المسلحة المنتشرة فى ارجاء الجمهوريه لتوفير غذاء أمن تماما للمواطنيين.

وتوفر الإدارة الحماية البيطرية فى المناطق التى توجد بها الجيوش والمناطق العسكرية لحماية الأفراد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان فى الصحارى ، فضلاً عن توفير الرعاية البيطرية للخيول العربية وكلاب الحرب، فضلا عن اعلانها خلو مزارع القوات المسلحة من الحمى القلاعية والأمراض المتوطنة ، من أجل هذا كان لنا هذا الحوار مع اللواء طبيب محمد صلاح مدير إدارة الخدمات البيطرية للقوات المسلحة وهذا نص الحوار:

نريد ان تلقى لنا الضوء عن تاريخ الإدارة ونشأتها وتطورها حتى وصلت الى هذا الحد؟

إدارة الخدمات البيطرية هى إحدى الإدارات المركزية التابعة لهيئة إمداد وتموين القوات المسلحة

وتعود نشأتها إلى عام 1827م ، حيث تم إنشاء سلاح الخدمات البيطرية فى عهد والي مصر الخديوى محمد على لعلاج خيول الجيش وحيوانات مضارب الأرز فى هذا الوقت ، وفي عام 1831م أنشأت مستشفي بيطرى خاصة بالجيش وفي عام 1939م صدر قرار وزارة الدفاع الوطنى المصرى محددا أسلحة الجيش المصرى ومنهم القسم البيطرى الملكى وبعد حرب 1973م كلفت القيادة العامة للقوات المسلحة إدارة الخدمات البيطرية بإنشاء العديد من المشروعات الإنتاجية مثل إنتاج اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان لتحقيق الإكتفاء الذاتى للقوات المسلحة من السلع الإستراتيجية وعرض الفائض في منافذ بيع القوات المسلحه بأسعار تنافسية لرفع العبئ عن القطاع المدني.

ما هو دور الإدارة في مواجهة الأمراض كالحمي القلاعية؟

بفضل توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة ومجهود العاملين بإدارة الخدمات البيطرية ، يتم تطبيق نظام الأمن الحيوى علي أعلى مستوى ، وإجراء التحصينات الدورية للحيوانات والطيور من خلال خطة سنوية تطبق على كافة المشروعات الإنتاجية في القوات المسلحة تحت إشراف مباشر لإدارة الخدمات البيطرية.

ماهي الإجراءات الوقائية التي تطبقها الإدارة لتجنب إنتقال أى أمراض أو فيروسات من الخارج و دور الإدارة

في التأمين الطبي للمنافذ والمعابر؟

يتم متابعة الحالة الوبائية بالدول المخطط الإستيراد منها ( الخريطة الوبائية ) بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وفى حالة التأكد من خلوها من الأمراض الوبائية يتم دفع اللجان المختصة لإنتقاء الحيوانات مع تطبيق إجراءات الحجر الطبى البيطرى في دولة المنشأ وأيضاً عند وصولها للأراضى المصرية.

كما تشارك إدارة الخدمات البيطرية في تأمين حدود الدولة وحمايتها من الأمراض الوبائيه والمشتركة الوافدة

من خلال العناصر الطبية البيطرية بقوات حرس الحدود بالتنسيق مع الجهات المعنية ( وزارة الزراعة / الهيئة العامة للخدمات البيطرية / مديريات الطب البيطرى ) وذلك لتنفيذ إجراءات الحجر الطبى البيطري لكافة الحيوانات الواردة عن طريق الحدود لمنع دخول الحيوانات الحاملة لأى أمراض للبلاد وكذلك وضع الشروط والمواصفات الفنية البيطرية للحوم والدواجن التى يتم إستيرادها من الخارج وإشتراك عناصر طبية بيطرية ضمن لجان الإستيراد من الدول الخالية من أى أمراض وبائية وذلك لضمان غذاء آمن تماماً لابناء الوطن.

ماهو دور إدارة الخدمات البيطرية في مشروع التسمين ومليون رأس من الماشية؟

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قامت الإدارة بوضع الشروط والمواصفات الفنية البيطرية لإنتقاء الحيوانات التى يتم إستيرادها

(حلاب / تسمين) ، ووضع التعليمات الفنية التخصصية لتربية ورعاية الحيوانات ووضع برامج التغذية للفئات المختلفة من الحيوانات للحصول علي افضل معدل إنتاجى ، بالإضافة إلى برامج للتحصينات وتطبيق إجراءات الأمان الحيوى داخل هذه المزارع للوقاية من الأمراض الوبائية ، كما تدعم المشروع بالضباط من الأطباء البيطريين ذوى الكفاءة والخبرة لإدارة هذه المشاريع بالإضافة لإستمرار تقديم المشورة الفنية لتحقيق الهدف المنشود الذى نتكاتف جميعاً لنجاحه .

ماهو دور الإدارة فيما يتعلق بإعادة مصر لمكانتها في مجال تصدير الخيول العربية بعد توقف دام لسنوات عديدة ؟

حملت إدارة الخدمات البيطرية علي عاتقها فتح ملف إعادة تصدير الخيول المصرية بعد توقف دام

لمدة 7 سنوات وتم إعتماد المحجر البيطري بألماظة من الإتحاد الأوروبي كمحجر معتمد وحيد بجمهورية مصر العربية وذلك بعد صدور القرار الوزارى رقم 888 لسنة 2016، وتم البدء بتصدير الخيول المصرية الأصيلة إلي الدول الاوروبية والعربية.

الإدارة تقدم العديد من الخدمات للمواطنين ....هل من الممكن ان تلقي الضوء عن تلك الخدمات؟

تقوم الإدارة بالمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين من خلال بيع فائض الإنتاج من منتجاتها من اللحوم ومصنعاتها والدواجن والاسماك والالبان لكافة المواطنين بمنافذ البيع المختلفة للقوات المسلحة بأسعار أقل عن مثيلاتها بالسوق المحلي.

وتشترك عناصر طبية بيطرية ضمن القوافل العلاجية الطبية بصفة دورية لتخفيف المعاناة عن الأهالي في مختلف مناطق الجمهورية وحماية للثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية.

المستشفي البيطري للقوات المسلحة تقدم العديد من الخدمات إلي المواطنين وبأسعار أفضل من مثيلتها ...هل من الممكن أن تلقي لنا الضوء عن المستشفي والأقسام وماتقوم به؟

يرجع تاريخ إنشاء المستشفي البيطري الرئيسي بألماظة إلى عام 1969 بألماظة وتقدم المستشفي الخدمة العلاجية من خلال عدد (8) عيادات ويتم التشخيص بإستخدام أحدث الأجهزة التشخيصية وإجراء كافة الفحوصات المعملية بمعامل على أعلى مستوى ، وهناك العديد من شهادات الجودة التي حصلت عليها المستشفى والتى تؤكد أنها تراعى كافة الإشتراطات والمعايير الدولية في عملها.

كيف تساهم الإدارة في مشاريع المزارع السمكية المنتشرة بالعديد من أنحاء الجمهورية؟

إدارة الخدمات البيطرية كانت سباقة في مجال الإستزراع السمكى فقد أنشأت مزارع لإنتاج الأسماك بكفر الشيخ عام 1984 لإنتاج أسماك البلطى - البورى ثم إستمرت أعمال التطوير لزيادة الطاقة الإنتاجية بزيادة عدد الأحواض المنتجة وفى عام 2018 تم إنشاء عدد (1) مفرخ سمكى طبقاً لأحدث التقنيات العلمية فى مجال تفريخ أسماك البلطى لتحقيق الإكتفاء الذاتى من الزريعة وتنتج المزارع السمكية التابعة للإدارة كميات وفيرة جداً تغطي إحتياج القوات المسلحة ، وفائض إنتاجها يطرح بالكامل لصالح المواطنين بمنافذ بيع القوات المسلحة كما قامت إدارة الخدمات البيطرية بتقديم الدعم الفنى لمشاريع الإستزراع السمكى بكافة أنحاء الجمهورية وكذا الإمداد بالعناصر البشرية من الضباط ذوى الخبرة والكفاءة.

ماهو مدي التعاون بين الإدارة والجامعات المصرية؟

بعد تصديق القيادة العامة للقوات المسلحة تقوم الإدارة بتدريب طلبة كلية الطب البيطري بالجامعات المصرية داخل المستشفي البيطرى والوحدات الانتاجية التابعة لإدارة الخدمات البيطرية وذلك من خلال برامج تدريبية متطورة تواكب أحدث ما وصل إليه العلم بمخطط زمني يسمح لتدريب أكبر عدد من الطلاب كما يتم عقد دورات تدريبية فى مختلف مجالات الطب البيطرى للأطباء البيطريين الخريجين علي مستوي الجمهورية تحت إشراف نخبة من الضباط الأطباء البيطريين المؤهلين وأساتذة الجامعات المصرية والعالمية وذلك لتأهيلهم للعمل بالقطاعين العام والخاص.

كيف يتم تأهيل الكادر الطبي البيطرى بالقوات المسلحة؟

يتم تأهيل الكادر الطبى البيطرى بالمستشفي البيطرى من خلال عقد دورات تدريبية وندوات علمية محلية للضباط الأطباء البيطريين كما يتم الإستعانة بالخبراء وأساتذة الجامعات سواءً محليين أو من الدول الأجنبية وذلك لرفع المستوى الفنى والعلمى لكافة الأفراد والإلمام الدائم بأحدث وأفضل طرق التشخيص والعلاج وأفضل طرق الوقاية والحد من إنتشار الأمراض وتحقيق كل إجراءات الآمن الحيوى وكذلك تأهيل الضباط للعمل وإدارة معامل مراقبة الأغذية وكذلك إيفاد البعثات الخارجية للضباط الأطباء البيطريين المتميزين.