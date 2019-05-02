أخبار مصر | منتدى الاقتصاد العربي ببيروت يكرم رئيس الوزراء: مهندس تخطيط المدن والتوسع العمراني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتدى الاقتصاد العربي ببيروت يكرم رئيس الوزراء: مهندس تخطيط المدن والتوسع العمراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم منتدى الاقتصاد العربي، المنعقد حالياً في العاصمة اللبنانية بيروت، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على جهوده خلال فترة توليه مسئولية وزارة الإسكان، والتي شهدت إنجازات واسعة خاصة في المدن الجديدة، وكذا على جهوده خلال الفترة التي تقترب من العام في رئاسة مجلس الوزراء المصرىي حيث تمت الإشارة إلى أن الدكتور مدبولي هو مهندس تخطيط المدن والتوسع العمراني.

وكما شهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى تكريم سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى، والسفير أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وعدد من المسئولين.