أخبار مصر | وزير التموين: نستورد لحوم الأضاحي من السودان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التموين: نستورد لحوم الأضاحي من السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزير الأوقاف يحرص دوما على تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم، الخميس، مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمقر وزارة الأوقاف، لتوقيع بروتوكول لتوزيع 500 طن لحوم أضاحي على الفقراء، أنه يتم استيراد لحوم الأضاحي من السودان، ويتم فحصها جيدا.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف لديها خطة استراتيجية عظيمة، وتوقيع بروتوكول لتوزيع 500 طن لحوم أضاحي على الفقراء، قبيل شهر رمضان، أحد أهم أهداف تلك الاستراتيجية.