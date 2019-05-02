أخبار مصر | القوات المسلحة تحتفل بتخرج 6 دورات تدريبية لكوادر الدارسين الوافدين من 36 دولة إفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تحتفل بتخرج 6 دورات تدريبية لكوادر الدارسين الوافدين من 36 دولة إفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت القوات المسلحة بتخريج 6 دورات تدريبية لكوادر الدارسين من 36 دولة إفريقية شقيقة حيث أتم الدارسين دوراتهم التدريبية بالمنشأت التدريبية والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة المصرية.

وألقى اللواء أ.ح مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع كلمة نقل فيها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وتهنئتهما للدارسين الأفارقة بإتمام دراستهم وإنتهاء الدورات التعليمية ، مؤكدأ حرص مصر علي تنسيق الجهود والعمل المشترك لزيادة أطر التعاون فى مختلف المجالات مع دول القارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية ، ومواجهة الإرهاب والتطرف الذي يهدد إستقرار شعوب القارة الإفريقية .

كما ألقى اللواء أ.ح ناصر عاصى رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة كلمة إستعرض فيها أنشطة ومجالات التعاون في الإعداد والتأهيل للدارسين الوافدين من الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة ، حيث أشار إلي حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أفاق التعاون العسكري مع دول القارة السمراء ، كما أشار إلى أن لمصر السبق والريادة فى توفير الدعم الكامل لدول القارة فى مختلف المجالات التى على رأسها ملف السلم والأمن ومكافحة الإرهاب التى بدونه لن تتمكن القارة من تحقيق التنمية .

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أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلى من إعداد إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تضمن مراحل الإعداد والتنفيذ للدورات المختلفة بدءأ من إستقبال الدارسين ، ومروراً بالموضوعات التخصصية التي تم التدريب عليها نظرياً وعملياً وفقاً لأحدث التكتيكات والأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة .

وأعرب أقدم الدارسين عن خالص شكرهم وإمتنانهم للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية لما لمسوه من رعاية وإهتمام ، حيث أكد أن الدارسين إكتسبوا الكثير من العلوم والخبرات الحديثة التي تؤهلهم لخدمة شعوبهم وأوطانهم .

ومن جانبه أشاد السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية بجهود القوات المسلحة ووزارة الخارجية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة في تعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية المصرية لدعم شعوب ودول القارة الإفريقية في شتى المجالات ، وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية القادرة علي دعم جهود التنمية والإستقرار بالقارة السمراء والحفاظ علي المصالح المشتركة وتعزيز التعاون لدحر الإرهاب خاصه فى ظل رئاسة مصر للإتحاد الافريقى لعام 2019، وفى نهاية الإحتفال تم توزيع شهادات التخرج علي الدارسين .

حضر الإحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الافريقية .