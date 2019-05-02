أخبار مصر | وعاظ الأزهر ينتشرون في قرى ومدن أسوان في قافلة توعوية تستمر حتى الأسبوع المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وعاظ الأزهر ينتشرون في قرى ومدن أسوان في قافلة توعوية تستمر حتى الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد وعاظ الأزهر الشريف العديد من اللقاءات التوعوية في قرى ومدن محافظة أسوان ضمن فعاليات القافلة التي وجهها مجمع البحوث الإسلامية إلى المحافظة يوم الثلاثاء الماضي وتستمر حتى الأحد القادم.

وقام أعضاء القافلة بتنفيذ عدة برامج توعوية تقوم على الدعوة إلى تهذيب النفس وتدريبها في شهر الصيام، والإعلاء من قيمة الإنسانية والدعوة إلى التسامح وصلة الأرحام والاستعداد لاغتنام فرص شهر رمضان، وكيفية استثمار فريضة الصيام في تدريب النفس على الصبر والإخلاص في العمل وإفادة المجتمع، وتدريبها على قيم التضحية والشهامة والتعاون، وإحياء قيم الرحمة بين الناس.

ويركز الوعاظ خلال لقاءاتهم اليومية مع الجمهور على مجموعة من القيم الإنسانية منها: التذكير بمبدأ التكافل الاجتماعي والإحساس بالآخرين، واستدعاء معاني الانتصار على النفس من خلال استحضار نماذج تاريخية ووقتية في هذا الشأن، مع التوعية بأهمية إعلاء قيمة الوطن والحفاظ على مقدراته والزود عنها.‏

كما تشكل القافلة مجموعات عمل للتواصل مع فئات المجتمع لتوعية الناس، وحثّهم على فضائل الأعمال وإحياء قيم التراحم والتكافل في المجتمع في المساجد ومراكز الشباب والنوادي.