أخبار مصر | القوات المسلحة تنظم احتفالية فنية لطلاب الطلائع بالكلية الحربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تنظم احتفالية فنية لطلاب الطلائع بالكلية الحربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكرى بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، احتفالية فنية لعدد من طلبة الطلائع من مختلف محافظات الجمهورية بالكلية الحربية والتي تأتي في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السابعة والثلاثين لذكرى أعياد تحرير سيناء.

وبدأت وقائع الإحتفالية بكلمة مدير الكلية الحربية نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لشباب الطلائع ، كما وجه التحية والشكر لوزارة الشباب والرياضة التى أتاحت الفرصة لزيارة طلبة الطلائع للكلية الحربية مصنع الرجال وعرين الأبطال والتى تتزامن مع إحتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء الحبيبة ، مؤكداً أن الشباب هم أمل مصر وسواعدها للعبور لمستقبل أفضل.

وتضمنت الإحتفالية تنفيذ فقرات غنائية وإستعراضية قدمها مجموعة من طلاب الإدارة المركزية للطلائع ، والتى جسدت فرحة الشعب المصرى بذكرى أعياد تحرير سيناء والملاحم البطولية خلال معارك العزة والكرامة .

Advertisements

كما ألقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة كلمة أعرب خلالها عن مدى فخر الشباب المصرى بالدور العظيم والأداء المشرف للقوات المسلحة المصرية سواء فى محاربة الإرهاب وإقتلاع جذوره بالإضافة إلى مساهمتها لكافة قطاعات المجتمع المدنى فى إقامة المشروعات التنموية .

وفى نهاية الإحتفالية قام وزير الشباب والرياضة يرافقه قائد قوات الدفاع الشعبى ومدير الكلية الحربية بتكريم عدد من طلاب الطلائع وعدد من المشاركين فى الإحتفالية .

تأتى تلك الإحتفالات فى إطار التعاون المستمر بين القوات المسلحة ووزارة الشباب والرياضة لترسيخ قيم الولاء والانتماء وغرس روح الوطنية لدى الطلبة من مختلف الأعمار .