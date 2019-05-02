أخبار مصر | وزير الأوقاف: توزيع 500 طن سلع أساسية على الأسر الفقيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: توزيع 500 طن سلع أساسية على الأسر الفقيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الشكر لوزير التموين والتجارة الداخلية دكتور علي المصيلحي، على تعاونه المستمر في خدمة الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح، خلال لقاء لتوقيع بروتوكول تعاون لتوزيع ٤٠٠ طن صكوك أضاحي، أنه حاليا يتم توزيع ٥٠٠ طن سلع أساسية على ١٠٠ أسرة فقيرة، ويتمنى أن تزيد الكمية الموزعة، لافتا إلى أن الزيادة تشهد تدرج زائد سنويا.

وأضاف أن الإسلام دين إنسانية يجب أن نرسخها وأن الحملة تتسق مع هذا الشهر الكريم رمضان، وتعتمد على جانبين شهر التكافل ورمضان شهر الأخلاق، بأن لا نجعل بيننا جائع أو مسكين أو محتاج.