أخبار مصر | بمناسبة رمضان.. القوات المسلحة تزف بشرى للمواطنين الأكثر احتياجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة رمضان.. القوات المسلحة تزف بشرى للمواطنين الأكثر احتياجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامره بقيام القوات المسلحة بإعداد وتجهيز نصف مليون حصة غذائية تم تجهيزها بعناية لتوزيعها بنصف الثمن بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بالقرى والنجوع والأحياء الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بنطاق الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بالتنسيق مع مديريات التضامن الإجتماعى والجمعيات الأهلية التى تدخل فى نطاق المسئولية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر إحتياجاً على مستوى الجمهورية.

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وحرصت القوات المسلحة على إعداد وتجهيز الأصناف التى يتم تدبيرها جيدًا، من خلال الوحدات الإنتاجية التابعة للقوات المسلحة والشركات المصرية وتم عرضها بنصف الثمن فقط .

كما تم التنسيق بين الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات لزيادة نقاط التوزيع الثابتة والمتحركة والتى شهدت إقبالاً لافتاً من الجماهير لشراء العبوات.

ويأتي ذلك في إطار التلاحم بين القوات المسلحة وأبناء الشعب المصري العظيم، وتتقدم القوات المسلحة بخالص التهانى للشعب المصرى العظيم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.