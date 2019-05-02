انت الان تتابع الزراعة: نفذنا 63 مشروعا بـ16 مليار جنيه في 5 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد حول تآكل رقعة مصر الزراعية وزيادة نسبة تصحر أراضيها، موضحا أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مشيرة إلى سعى الدولة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية خلال هذا العام لتصل إلى حوالي 10.6 مليون فدان، مقابل 10 ملايين فدان في العام الماضي، وهناك 192 دولة على مستوى العالم متأثرة بظاهرة التصحر، بسبب ظواهر وعوامل طبيعية مثل: التغيرات المناخية والجفاف، وأسباب أخرى تتعلق بالعنصر البشري مثل: التعدي على الأراضي الخصبة.
وأوضحت الوزارة أن مصر تعد من الدول الرائدة في مكافحة التصحر وتساعد دولا إفريقية وعربية كثيرة من خلال التدريب بصفة مستمرة، لافتة إلى أن المقصود بالتصحر هو نقص إنتاجية الغذاء من الأراضي المنزرعة وليس تآكل الأراضي، إذ أن مصر تنفذ مشروعات قومية عملاقة بالتوسع الأفقي في الزراعة؛ بغرض تعويض نقص الغذاء الناتج
وأوضحت الوزارة أن مصر تعد من الدول الرائدة في مكافحة التصحر وتساعد دولا إفريقية وعربية كثيرة من خلال التدريب بصفة مستمرة، لافتة إلى أن المقصود بالتصحر هو نقص إنتاجية الغذاء من الأراضي المنزرعة وليس تآكل الأراضي، إذ أن مصر تنفذ مشروعات قومية عملاقة بالتوسع الأفقي في الزراعة؛ بغرض تعويض نقص الغذاء الناتج أساسا عن زيادة السكان السريعة.
وأشارت إلى تحسين الأراضي التي تقل خصوبتها من خلال برامج قومية مستمرة متخصصة من خلال جهاز تحسين الأراضي، بالإضافة لجهود أجهزة البحث العلمي التابعة لـوزارة الزراعة، وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا للقطاع الزراعي من أجل النهوض به، مشيرة إلى أنه منذ 2014 وحتى 2018 تم تنفيذ 63 مشروعا زراعيا متنوعا بتكلفة 11.9 مليار جنيه و243 مليون دولار و2.4 مليون يورو (16 مليار و104 مليون جنيه تقريبا).
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