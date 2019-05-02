انت الان تتابع نصف مليون حصة غذائية بنصف الثمن من القوات المسلحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أصدر وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، توجيها للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز نصف مليون حصة غذائية لتوزيعها بنصف الثمن بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بالقرى والنجوع والأحياء الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية، على أن يكون التوزيع بنطاق الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، وبالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية التى تدخل فى نطاق المسؤولية.

تأتي توجيهات القائد العام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية. وقد حرصت القوات المسلحة على إعداد وتجهيز الأصناف التى يتم تدبيرها جيدا، من خلال الوحدات الإنتاجية التابعة للقوات المسلحة والشركات

تأتي توجيهات القائد العام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية. Advertisements وقد حرصت القوات المسلحة على إعداد وتجهيز الأصناف التى يتم تدبيرها جيدا، من خلال الوحدات الإنتاجية التابعة للقوات المسلحة والشركات المصرية، وتم عرضها بنصف الثمن فقط. وكذلك تم التنسيق بين كل من الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات؛ لزيادة نقاط التوزيع الثابتة والمتحركة، التى شهدت إقبالا لافتا من الجماهير لشراء العبوات. وبينما يأتى ذلك فى إطار التلاحم بين القوات المسلحة وأبناء الشعب المصري العظيم، تقدمت القوات المسلحة بخالص التهانى إلى "الشعب المصرى العظيم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات".

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