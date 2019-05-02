انت الان تتابع الحكومة تحسم الجدل حول إلغاء إجازة السبت للمعلمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
معلم - صورة أرشيفية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، اليوم الخميس، صحة ما تردد بشأن إصدار وزارة التربية والتعليم قرارا بإلغاء إجازة يوم السبت للمعلمين بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، موضحا أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مشيرة إلى أنه خلال فترة الامتحانات فقط يحق لكل مدير مديرية تعليمية استدعاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية وذلك للاستعداد لفترة الامتحانات المعد لها مسبقا وفقا للجداول المعتمدة من كل من المحافظ ومدير المديرية، على أن يتم تعويضهم عن أيام السبت التي بها عمل في الفترة اللاحقة.
وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر سلبا على أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).اقرأ
وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر سلبا على أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
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من ناحية أخرى، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن نظام التعليم الجديد مطبق على 3.2 مليون طفل، موجها الوزير رسائل خاصة للطلاب وأولياء الأمور، اليوم الخميس، عبر صفحته على موقع (فيسبوك)، ردا على حملات التشهير والتضليل والتشكيك المتواصلة والهجوم الشرس والمحاولات المستميتة من البعض لإجهاض أي محاولات صادقة للنهوض بالتعليم. (التفاصيل)
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