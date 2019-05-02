انت الان تتابع الحكومة توضح حقيقة استيراد لحوم صينية فاسدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
لحوم - صورة أرشيفية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، صحة ما تردد من أنباء تفيد بتداول لحوم صينية مصنعة غير صالحة للاستهلاك الأدمي واستخدامها في محلات الوجبات السريعة، موضحا أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أن مصر لا تستورد أية لحوم من الصين نهائيا، مشددة على صلاحية وسلامة كافة اللحوم بالأسواق سواء البلدي أو المستوردة وإخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، وتوجد حملات رقابية مكثفة ومستمرة على الأسواق ومجازر اللحوم.
ونوهت الوزارة بأن اللحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة، لمنع طرح لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية، حرصا على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن.اقرأ أيضا| قبل رمضان.. انخفاض أسعار
ونوهت الوزارة بأن اللحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة، لمنع طرح لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية، حرصا على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن.
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وأوضحت أن اللحوم التي يتم استيرادها تخضع للإشراف والرقابة من الأطباء البيطريين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية في بلد المنشأ، ويتم ذبحها في مجزر معتمد لدى الهيئة ويتم التغليف والتجميد والتعبئة تحت الإشراف البيطري، وعند وصول الشحنة للموانئ المصرية يتم أخذ عينة من وزارتي الزراعة والصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ويتم تحليلها في معامل كل جهة على حدة وفي حالة وجود أي عينة إيجابية يتم رفض الشحنة.
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