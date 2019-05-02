شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي لطلاب المرحلة الإعدادية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، صباح الخميس، فعاليات المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي لطلبة مدارس المرحلة الإعدادية بمحافظة الشرقية، بحضور الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، والتي بدأت من داخل مدرسة الشهيد أحمد الشاذلي بكفر الأشراف بالقنايات.

وتقوم المبادرة بفحص جميع طلبة المرحلة الإعدادية الصف الأول والثاني والثالث «عام- أزهري» لأكثر من ٤٠٠ ألف طالب بمدارس الريف والحضر بنطاق دائرة المحافظة.

إنطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء علي فيروس سي بالشرقية

إنطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء علي فيروس سي بالشرقية