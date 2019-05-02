شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: إنشاء كوبري لربط ميداني الثقافة والعروبة بـ304 ملايين جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، عن إنشاء كوبري للربط بين ميداني الثقافة والعروبة بمدينة سوهاج، وآخر بالبلينا، وذلك بالتعاون مع الشركة الوطنية للمقاولات العامة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بتكلفة إجمالية قدرها 304 ملايين جنيه، للقضاء على الاختناقات المرورية الحالية بالعاصمة.

جاء ذلك خلال توقيع محافظ سوهاج لبروتوكولي تعاون مشترك مع اللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، بشأن إنشاء تلك المشروعات، بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والنائب ممدوح مقلد عضو مجلس النواب، والمقدم محمد سامي نائب المستشار العسكري، والدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسة بجامعة سوهاج، والدكتور عمر الحادي المستشار العلمي للمحافظة، والدكتور طلعت على أستاذ الهندسة بجامعة سوهاج.

وأوضح الأنصاري أن البروتوكول الأول ينص على أن تنفذ الشركة الوطنية للمقاولات العامة أعمال مشروع إنشاء كوبري الثقافة بسوهاج بقيمة إجمالية قدرها 300 مليون جنيه، في مدة تنفيذ 18 شهراً، مضيفاً أن البروتوكول الثاني يأتي لتنفيذ وإنشاء كوبري مشاة أعلى ترعة الكسرة بمركز البلينا بقيمة إجمالية قدرها 4 ملايين جنيه، في مدة تنفيذ 8 أشهر، حيث يبدأ تنفيذ المشروعات من تاريخ إستلام المواقع، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

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وأكد حرص المحافظة على إقامة المشروعات الخدمية والتنموية ذات النفع العام، والعمل على إستيعاب التوسعات العمرانية وزيادة الحركة المرورية مستقبلاً، موضحاً أن مشروع إنشاء كوبري ميدان الثقافة يحقق السيولة المرورية المطلوبة بوسط مدينة سوهاج، ويخفف الازدحام المروري على الطريق الواصل بين مناطق الشهيد، وميدان العروبة، وشارع المحطة بحي غرب سوهاج، وبين ميدان الثقافة ومنطقة الهلال، وشارع التحرير، وصولاً إلى مركز ومدينة أخميم.

توقيع محافظ سوهاج على بروتوكول التعاون لإنشاء كوبرى

توقيع محافظ سوهاج على بروتوكول التعاون لإنشاء كوبرى

وكشف المحافظ عن عرض كوبري الثقافة المزمع إقامته، حيث سيصل إلى 15 متراً، ويضم 3 حارات مرورية للسيارات لتجنب التداخل بين الاتجاهات المختلفة، مشيراً إلى أن الهدف من إنشاء كوبري المشاة أعلى ترعة الكسرة بمدينة البلينا هو العبور الآمن للمواطنين أهالي القرية والقرى المجاورة ومنهم طلاب المدارس.

وتبادل الطرفان الدروع التذكارية، حيث سلم رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، درع تذكاري للمحافظ، وبعدها أهدى المحافظ درع تذكاري لرئيس الشركة.

توقيع محافظ سوهاج على بروتوكول التعاون لإنشاء كوبرى

توقيع محافظ سوهاج على بروتوكول التعاون لإنشاء كوبرى

وبعد توقيع البروتكول، تفقد المحافظ يرافقة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، مقر مشروع الكوبري المزمع إقامته بميدان الثقافة بسوهاج.

توقيع محافظ سوهاج على بروتوكول التعاون لإنشاء كوبرى

توقيع محافظ سوهاج على بروتوكول التعاون لإنشاء كوبرى

يذكر أنه تم خلال الـ3 أشهر الماضية دراسة الحلول المرورية المتاحة لاختيار أنسب الحلول من خلال مكتب استشاري متخصص للوقوف على الحل الأنسب لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.