شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء ينفي تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول اتجاه وزارة الكهرباء لتخفيف الأحمال عن شبكات الكهرباء خلال شهر رمضان؛ بسبب ارتفاع معدلات الإستهلاك المعتادة.

حيث أوضح المركز- في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس- أنه تواصل مع وزارة الكهرباء والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا نية على الإطلاق لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان، مشيرة إلى نجاح الدولة في رفع كفاءة شبكات الكهرباء، بما يسمح بتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء، على مدار شهور السنة.

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وأوضحت الوزارة أن إنتاج الكهرباء في مصر، أصبح يحقق فائضاً يزيد على الحاجة الفعلية للإستهلاك، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين، والنيل من جهود الدولة في تطوير قطاع الكهرباء.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الكهرباء استعدادها التام لفصل الصيف، سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو الشبكات أو المحطات أو الصيانة، مضيفة أنه يوجد احتياطي من الكهرباء يلبي جميع الاحتياجات ويُقدر بـ25%، وأنها خصصت خط ساخن لإستقبال أي بلاغات بصفة عامة، وفى حالة الأعطال المفاجئة بصفة خاصة، وذلك على مستوى الجمهورية سواء من التليفون المحمول أو الأرضي.

كما أكدت أن مصر دخلت مرحلة جديدة في قطاع الطاقة، وتحوّلت من تأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء لرفع مستوى جودة التغذية الكهربائية، والخدمات الموجهة للمواطنين، وتأمين التنمية المستدامة، ومن الإعتماد على المصادر التقليدية، للإعتماد على المصادر المتجددة التي تواكب عالم القرن الـ21.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية، في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكوى فنية، أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء، يرجى الإتصال على الخط الساخن (121).