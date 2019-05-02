شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى الاقتصاد العربى ببيروت يكرم رئيس الوزراء: مهندس تخطيط المدن والتوسع العمراني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم منتدى الاقتصاد العربي، المنعقد حاليًا في العاصمة اللبنانية بيروت، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على جهوده خلال فترة توليه مسؤولية وزارة الإسكان، والتي شهدت إنجازات واسعة خاصة في المدن الجديدة، وكذا على جهوده خلال الفترة التي تقترب من العام في رئاسة مجلس الوزراء المصري، حيث تمت الإشارة إلى أن الدكتور مدبولي هو مهندس تخطيط المدن والتوسع العمراني.

كما شهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى تكريم سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، والسفير أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وعدد من المسؤولين.