شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص قطعة أرض لإقامة مبنى لـ«النيابة الإدارية» بالدقهلية بإيجار 5 جنيهات للمتر سنويًا (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم، قرار رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، رقم 743 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 136 مترا مربعا بحوض رزقة الشهيد نمرة (2) خلف مكتب البريد مدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية بإيجار اسمي مقداره 5 جنيهات للمتر المربع سنوياً، لإقامة مبنى لهيئة النيابة الإدارية عليها. وفيما يلي نص القرار

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