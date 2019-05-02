شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إخلاء منطقة الموسكي لصالح مستثمرين أجانب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول قيام الحكومة بإخلاء منطقة الموسكي من أجل بيعها لمستثمرين أجانب.

وذكر المركز، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر الخميس، أنه تواصل مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن إخلاء منطقة الموسكي من أجل بيعها لمستثمرين أجانب.

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وأوضحت محافظة القاهرة أن ما يتم بمنطقة الموسكي ما هو إلا عملية تنظيم للباعة الجائلين، بهدف تيسير حركة المرور بالمنطقة، حيث إنها إحدى المناطق التجارية الكبرى بمصر، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين.

وأشارت إلى أنها تشن حاليًا حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة مخالفات الباعة الجائلين بالعديد من المناطق، ومن بينها الموسكي، مؤكدة أن تلك الحملات مستمرة بشكل يومي، للتأكد من إخلاء الشوارع من المخالفات والإشغالات والتزام أصحاب المحال بالرصيف.

وأهابت المحافظة بوسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم تداول تلك الشائعات التي تضر بالصالح العام، والتواصل مع الجهات المعنية لاستيضاح الحقائق قبل تداول المعلومات.