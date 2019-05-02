شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: لا صحة لتشريد 50 ألف عامل بمدابغ مجرى العيون عقب نقلها للروبيكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول تشريد 50 ألف عامل بمدابغ الجلود الموجودة بمنطقة مجرى العيون بعد نقلها إلى مدينة الروبيكي.

وذكر المركز- في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس أنه تواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا صحة لتشريد أي عامل بمدابغ الجلود بمنطقة مجرى العيون بعد نقلها إلى مدينة الروبيكي.

وأوضحت وزارة التجارة أن عدد العاملين بمجرى العيون أقل بكثير من 50 ألف عامل، وأن جميع المدابغ التي انتقلت بالفعل لمدينة الروبيكي بلغت نسبة العمالة المنتقلة معها 100% أي أنها انتقلت بجميع عمالها.

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وأضافت أن مدابغ الروبيكي أتاحت فرص عمل للعاملين بالمدابغ التي حصل أصحابها على تعويض نقدي، وهو ما ساهم في زيادة العمالة بنسبة 20%، ومن ثم زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه المدابغ بنسبة زيادة بلغت 40% في نهاية 2018 مقارنة بـ2017، ومن المخطط زيادتها إلى 65% مع نهاية 2019، مؤكدة أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب العاملين بهذه المدابغ.

وأشارت إلى أن مشروع مدينة الروبيكي يهدف إلى نقل مدابغ الجلود الموجودة بمنطقة مجرى العيون إليها وإعادة توطينها، وفقاً لأحدث النظم والمخططات العالمية على مساحة إجمالية تصل نحو 1629 فدانًا، بما يسمح بإيجاد صناعة متكاملة للجلود وليس الدباغة وتصدير منتج تام الصنع.

ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من نقل نحو 75% من مدابغ مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي وبدأت العمل بطاقة إنتاجية كبيرة للسوق المحلي والتصدير، حيث أن المدابغ التي انتقلت هي المدابغ الكبرى والتي تمثل قدرة إنتاجية أكبر من 95% من السوق.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار؛ منعًا لإثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكوى فإنه يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني للشكاوى التابع للوزارة ([email protected]).