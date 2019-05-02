شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء ينفي تخفيض مرتبات المُعلمين المُتعاقدين عام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما انتشر من أنباء، بشأن تخفيض وزارة التربية والتعليم لمرتبات المعلمين المؤقتين، المتعاقد معهم عام 2019، إلى 900 جنيه بدلاً من 1100 جنيه.

وأشار المركز الإعلامي- في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس- إلى أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا.

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وأكدت الوزارة أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء أي تخفيض برواتب المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم عام 2019، موضحةً أن قيمة مرتبات هؤلاء المعلمين كما هو منصوص عليها بالتعاقد دون أي تغيير، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المعلمين المتعاقدين.

وأوضحت الوزارة أن أجر المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم، هو عبارة عن مكافأة شاملة، وليست أجراً وظيفياً (طبقًا للعقد) وقيمتها 1120.5 جنيه، ولن تقل المكافأة عن المبلغ السابق الإشارة إليه، بعد تطبيق الخصومات المقررة قانوناً، وأنه لا يجوز خصم تأمينات أو معاشات من مبلغ المكافأة لأنها مبلغ مقطوع.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد قبل نشر ‏معلومات، لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المعلمين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).