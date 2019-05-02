شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يعقد جلسة عاجلة السبت لمناقشة قرار إعلان حالة الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يعقد مجلس النواب جلسة عامة عاجلة، السبت، لمناقشة قرار إعلان حالة الطوارئ. وقال المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام المجلس، إنه ستعقد جلسة عامة عاجلة في الثانية عشرة ظهر السبت لنظر قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ.

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