شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي خصخصة قناة السويس لتمويل العاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد حول اتجاه الحكومة لخصخصة قناة السويس، من أجل بناء وتمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

حيث أوضح المركز- في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس- أنه تواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا صحة لما تردد على الإطلاق، وأن القناة ليس لها علاقة بعملية تمويل مشروعات العاصمة الإدارية.

وشددت الهيئة على أن قناة السويس، ستظل دائماً وأبداً ملكًا للدولة والشعب المصري، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب أبناء الشعب المصري.

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وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة أهمية قناة السويس، والتي تعد أحد مصادر الدخل القومي والعملة الصعبة للبلاد، كما أنها تلعب دوراً مهماً في حركة التجارة العالمية، حيث تستوعب 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية، و24.5% من حجم تجارة الحاويات العالمية و100% من إجمالي تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا.

وأشارت إلى زيادة أعداد وحمولات السفن العابرة عبر القناة والتي انعكست إيجاباً على زيادة عائدات القناة، حيث بلغت عائدات القناة مقومة بالدولار، خلال الفترة من يوليو إلى مارس في العام المالي الحالي 2018 /2019، حوالي 4.3 مليار دولار، مقابل 4.1 مليار دولار، خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي 2017 /2018، بزيادة قدرها 152 مليون دولار بنسبة زيادة 3.7%.

كما أضافت أن عائدات القناة مقومة بالجنيه المصري، خلال فترة المقارنة بالعام المالي الحالي (يوليو- مارس) بلغت 76.14 مليار جنيه، مقابل 73 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق 2017/ 2018، بزيادة 3 مليارات جنيه بنسبة زيادة 4.2%.

وناشدت هيئة القناة وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.