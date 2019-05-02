شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة حذف 10 ملايين مواطن من البطاقات التموينية عقب شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول اتجاه وزارة التموين، عن حذف 10 ملايين مواطن من منظومة البطاقات التموينية، وذلك عقب انتهاء شهر رمضان باعتبارهم غير مستحقين للدعم.

وأوضح المركز- في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس- أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لحذف 10 ملايين مواطن، من البطاقات التموينية عقب انتهاء شهر رمضان، ولن يتم حذف أي مواطن مستحق للدعم التمويني.

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وأشارت وزارة التموين إلى أن عملية الاستبعاد تتم وفقاً لمعايير محددة، تهدف بالأساس إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة، وغضب المواطنين حاملي البطاقات التموينية.

كما أضافت أن معايير حذف المواطنين غير المستحقين للدعم هي: من يزيد استهلاكه للكهرباء على 1000 كيلووات شهرياً، ومن يزيد معدل استهلاكه للهاتف المحمول على 1000 جنيه شهرياً، ومن تتجاوز مصاريف الأبناء بالمدارس الأجنبية حد الـ30 ألف جنيه سنوياً للطفل الواحد، وأيضاً امتلاك المستفيد سيارة موديل 2014 وما بعدها، بالإضافة إلى حيازة الأراضي الزراعية أكثر من 10 أفدنة، وتولي المناصب العليا.

وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة، ومستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية، أو ارتفاع أسعارها في أية محافظة من محافظات الجمهورية، يمكن الإبلاغ عنها من خلال الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).