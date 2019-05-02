شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توضح حقيقة توقف العمل بمشروع مدينة المنصورة الجديدة‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول إيقاف وزارة الإسكان العمل بمشروع مدينة المنصورة الجديدة.

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وذكر المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر، الخميس، أنه تواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتوقف العمل بمشروع مدينة المنصورة الجديدة، وأن العمل بالمشروع يسير بشكل طبيعي وفقاً للمستهدف وللجداول الزمنية المحددة.

وأكدت وزارة الإسكان أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، وتستهدف إثارة البلبلة والنيل من جهود الدولة المبذولة في مجال الإسكان وتوفير وحدات سكنية لمواطنيها بمختلف فئاتهم، منوهة بأن هذا المشروع يمثل واجهة ومركزًا حضاريًا لمنطقة الدلتا بأكملها، حيث تتمتع بموقع متميز على ساحل البحر الأبيض المتوسط وبمساحة تبلغ نحو 5100 فدان؛ لتستوعب نصف مليون مواطن.

وأضافت أنه تم الإعلان عن الطرح الأول للوحدات السكنية بمدينة المنصورة الجديدة، حيث إنه يتضمن 1512 وحدة سكنية بمشروعي (جنة) للإسكان الفاخر، و(سكن مصر) للإسكان المتوسط بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2.