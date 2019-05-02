شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن منتدى الاقتصاد العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت أعمال منتدى الاقتصاد العربي، الذي تنعقد دورته الـ27 في العاصمة اللبنانية بيروت، صباح الخميس، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، حيث تشارك مصر كضيف شرف بالمنتدى لهذا العام.

ويفتتح المنتدى دورته الـ27 برعاية رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في فندق «فورسيزونز – بيروت»، وتنظمه «مجموعة الاقتصاد والأعمال» بالاشتراك مع مصرف لبنان المركزي وجمعية مصارف لبنان ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، فضلاً عن المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال)، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، واتحاد الغرف العربية والهيئات الاقتصادية اللبنانية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي.

ويناقش منتدى الاقتصاد العربي محاور كثيرة هذه السنة، في مقدمتها مُناخ وفرص الاستثمار في مصر ولبنان، حيث ستكون هناك جلسة عن مصر تناقش التطورات المستجدة في ظل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والفرص المتاحة في المشاريع الكبرى والمناطق الصناعية، كما تتناول جلسة ثانية الوضع في لبنان وملامح النهوض الاقتصادي والحاجة إلى الإنفاق الاستثماري من خلال معالجة المالية العامة وإطلاق برنامج مساعدات مؤتمر سيدر.

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ويخصّص المنتدى جلسة بعنوان «حوار الشباب»، تبحث في خلق فرص العمل للشباب والفجوة بين الجنسين، وريادة الأعمال وبناء المهارات التي ينظمها صندوق النقد الدولي.

ومن المواضيع البارزة التي سيطرحها المنتدى أيضاً، مناخ الأعمال والاستثمار وفرصه في البلدان العربية في ضوء المستجدات في التشريعات والإجراءات في بلدان المنطقة، العلاقات «العربية-الأفريقية».

ويشارك وفد وزاري مصري رفيع المستوى في أعمال المنتدى، يضم: «وزراء الكهرباء، والاستثمار، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، والاتصالات، والبترول»، كما يشارك في أعمال المنتدى أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

كما يشارك في المنتدى رؤساء حكومات ووزراء ومحافظو المصارف المركزية وقادة المصارف والشركات من 25 دولة.