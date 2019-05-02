شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة توزع نصف مليون حصة غذائية بنصف الثمن بالمحافظات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أوامره بقيام القوات المسلحة بإعداد وتجهيز نصف مليون حصة غذائية تم تجهيزها بعناية لتوزيعها بنصف الثمن بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بالقرى والنجوع والأحياء الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بنطاق الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بالتنسيق مع مديريات التضامن الإجتماعي والجمعيات الأهلية التي تدخل في نطاق المسئولية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية.

Advertisements

وحرصت القوات المسلحة على إعداد وتجهيز الأصناف التي يتم تدبيرها جيدًا، من خلال الوحدات الإنتاجية التابعة للقوات المسلحة والشركات المصرية وتم عرضها بنصف الثمن فقط.

كما تم التنسيق بين الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات لزيادة نقاط التوزيع الثابتة والمتحركة والتي شهدت إقبالاً لافتاً من الجماهير لشراء العبوات.

يأتي ذلك في إطار التلاحم بين القوات المسلحة وأبناء الشعب المصري العظيم، وتتقدم القوات المسلحة بخالص التهاني للشعب المصرى العظيم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.