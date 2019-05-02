شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم احتفالية فنية لطلاب الطلائع بالكلية الحربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكرى بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة احتفالية فنية لعدد من طلبة الطلائع من مختلف محافظات الجمهورية بالكلية الحربية والتي تأتي في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السابعة والثلاثين لذكرى أعياد تحرير سيناء.

ونقل مدير الكلية الحربية تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لشباب الطلائع، كما وجه التحية والشكر لوزارة الشباب والرياضة التي أتاحت الفرصة لزيارة طلبة الطلائع للكلية الحربية مصنع الرجال وعرين الأبطال والتى تتزامن مع احتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء الحبيبة، مؤكداً أن الشباب هم أمل مصر وسواعدها للعبور لمستقبل أفضل.

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وتضمنت الاحتفالية تنفيذ فقرات غنائية واستعراضية قدمها مجموعة من طلاب الإدارة المركزية للطلائع، والتي جسدت فرحة الشعب المصري بذكرى أعياد تحرير سيناء والملاحم البطولية خلال معارك العزة والكرامة.

كما ألقى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، كلمة أعرب خلالها عن مدى فخر الشباب المصرى بالدور العظيم والأداء المشرف للقوات المسلحة المصرية سواء في محاربة الإرهاب واقتلاع جذوره بالإضافة إلى مساهمتها لكافة قطاعات المجتمع المدنى في إقامة المشروعات التنموية.

وفى نهاية الاحتفالية قام وزير الشباب والرياضة يرافقه قائد قوات الدفاع الشعبى ومدير الكلية الحربية بتكريم عدد من طلاب الطلائع وعدد من المشاركين في الاحتفالية.

وتأتي تلك الاحتفالات في إطار التعاون المستمر بين القوات المسلحة ووزارة الشباب والرياضة لترسيخ قيم الولاء والانتماء وغرس روح الوطنية لدى الطلبة من مختلف الأعمار.