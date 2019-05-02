شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» خلال مباحثات مع «الحريري»: القيادة السياسية تدعم التعاون بين مصر ولبنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، دعم القيادة السياسية تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين مصر ولبنان، موجهًا التهنئة إلى رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، ومعربًا عن تمنيات مصر بالتوفيق لتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق.

وجاء ذلك، خلال جلسة المباحثات الرسمية الموسعة التي عقدها «الحريري» في لبنان مع «مدبولي»، بحضور أعضاء الوفدين، حيث ضم الوفد المصري وزراء: الكهرباء والطاقة، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والاتصالات، والتجارة والصناعة، وسفير مصر في لبنان.

وأضاف «مدبولي» أن هناك فرصاً واعدة للتعاون بين البلدين، ولا سيما في مجال الكهرباء والطاقة وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، مؤكداً أن ما تتعرض له المنطقة من تحديات يفرض علينا التكاتف والتعاون من أجل تعظيم الاستفادة من الإمكانات المشتركة لدى البلدين.

من جانبه، قال «الحريري» إن طموحات شعوب المنطقة في التعاون أكبر مما يتم تحقيقه، وعلينا ترجمة طموحات وتطلعات الشعوب في التعاون والرخاء والتنمية إلى واقع على الأرض.

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وخلال المباحثات، رحّب رئيس الوزراء اللبناني بـ«مدبولي»، معرباً عن تطلع لبنان حكومة وشعباً لتعزيز التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، ولا سيما من خلال زيادة حجم التجارة، وبحث فرص التعاون الأخرى في مجال الكهرباء والطاقة.

وخلال المباحثات قام الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، بعرض أهم ما قامت به الحكومة على مدار السنوات الخمس الماضية لحل مشكلة نقص إمدادات الطاقة الكهربية، حيث نجحت الخطة الطموحة التي وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذها في إضافة 24.5 ألف ميجاوات إلى الشبكة القومية لتُحل بشكل جذري ونهائي مشكلة الطاقة الكهربية في مصر.

وأضاف «شاكر» أن ما قامت به مصر في مجال الكهرباء يُعد قصة نجاح حقيقية.

من جانبه، عقّب الرئيس «الحريري» بالإشادة بما تم في قطاع الكهرباء في مصر، معرباً عن تطلع لبنان للاستفادة من التجربة المصرية.

ومن المقرر أن يلتقي رئيسا وزراء مصر ولبنان، غداً الجمعة، في ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة، حيث سيوقعان على ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين.