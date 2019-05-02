شكرا لقرائتكم خبر عن مجوهرات «الملكة فريدة» تفوز في استفتاء «أنت مَن تقرر» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت القطعة رقم 4 في استفتاء «أنت مَن تقرر»، الذي ينفذه متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية شهرياً للعرض مجانًا للجمهور بالمتحف خلال مايو الجاري، وذلك بهدف إيجاد المزيد من التواصل المجتمعي بين المتحف والجمهور.

وجاء توصيف القطعة الفائزة عبارة عن طقم مكون من أربع قطع، عبارة عن عقد وزوج حلق ودبوس صدر، من المرجان، بشكل باقات من الزهور، وأوراقها من المرجان الأحمر، مُركَّبة على شاسيه من الأسلاك الرفيعة من الذهب، من مقتنيات الملكة فريدة.

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ونشر الموقع الرسمي للمتحف في استفتاء شهر أبريل الماضي صور 5 قطع لتحديد القطعة التي تنال إعجاب الجمهور ليطلق عليها «قطعة الشهر» ويتم عرضها في شهر مايو الجاري.

وشملت القطع الأثرية طقم حلي خاص بالملكة ناريمان، الزوجة الثانية للملك فاروق، يتكون من عقد وزوج حلق ودبوس وثلاث أساور وخاتمين، وهو مصمم على الطراز الهندي، ومصنوع من الذهب والياقوت الأحمر واللؤلؤ الطبيعي، ومُرصَّع بالماس الفلمنك، وهو من مقتنيات الملك فاروق، وثلاث قطع من الذهب، عبارة عن عقد وزوج حلق، مصنوع من الذهب، والعقد يتكون من سلسلة صغيرة من الذهب، ملحوم بكل طرف من طرفيها كورة ذهب، وملضوم بالسلسلة عدد 23 تعليقة من الذهب، وهو مُطعَّم بنقوش ملونة، من مقتنيات الملكة فريدة «صافيناز ذوالفقار».

كما شملت المعروضات طاقمًا مكونًا من 5 قطع، عبارة عن عقد وخاتم وزوج حلق ودبوس، وهو مصنوع من أحجار الابس لازولي، المستديرة، متدرجة الأحجام، من مقتنيات وحيد يسري وسميحة حسين، وطاقم من 4 قطع، عبارة عن عقد وزوج حلق ودبوس صدر، من المرجان، بشكل باقات من الزهور، وأوراقها من المرجان الأحمر، مُركَّبة على شاسيه من الأسلاك الرفيعة من الذهب، من مقتنيات الملكة فريدة، وطاقم من كوليه وزوج حلق ودبوس صدر، على شكل خصلة شعر، من البلاتين المُرصَّع بالماس، من مقتنيات الملكة فريدة.