انت الان تتابع الحريري يستقبل مدبولي.. والأخير ينقل تحيات السيسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

استهل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أولي أيام زيارته الرسمية إلى لبنان، بلقاء رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بمقر السراي الحكومي (مجلس الوزراء)، وأجريت مراسم استقبال رسمية داخل السراي الحكومي، إذ استعرض مدبولي برفقة الحريري، حرس الشرف، وزُينت أسوار المقر الحكومي بأعلام مصر ولبنان، وسط حفاوة بالغة بالضيف المصري الكبير. وعزف حرس الشرف بالسراي الحكومي السلام الوطني المصري، والسلام الوطني للبنان، قبل أن يصطحب رئيس الوزراء سعد الحريري رئيس حكومة مصر والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له، إلى داخل مقر السراي.

وينتظر في ختام المباحثات بين مدبولي والحريري، أن يدون مدبولي كلمة في سجل الشرف الذهبي والتوقيع به، على أن ينتقل في أعقاب ذلك بصحبة رئيس الحكومة اللبنانية، لافتتاح منتدى الاقتصاد العربي، والذي تعد مصر ضيف الشرف لهذه الدورة من انعقاده. ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء، وزراء الكهرباء، التجارة والصناعة،

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