الحريري يستقبل مدبولي.. والأخير ينقل تحيات السيسي

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مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
استهل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أولي أيام زيارته الرسمية إلى لبنان، بلقاء رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بمقر السراي الحكومي (مجلس الوزراء)، وأجريت مراسم استقبال رسمية داخل السراي الحكومي، إذ استعرض مدبولي برفقة الحريري، حرس الشرف، وزُينت أسوار المقر الحكومي بأعلام مصر ولبنان، وسط حفاوة بالغة بالضيف المصري الكبير. وعزف حرس الشرف بالسراي الحكومي السلام الوطني المصري، والسلام الوطني للبنان، قبل أن يصطحب رئيس الوزراء سعد الحريري رئيس حكومة مصر والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له، إلى داخل مقر السراي.
وينتظر في ختام المباحثات بين مدبولي والحريري، أن يدون مدبولي كلمة في سجل الشرف الذهبي والتوقيع به، على أن ينتقل في أعقاب ذلك بصحبة رئيس الحكومة اللبنانية، لافتتاح منتدى الاقتصاد العربي، والذي تعد مصر ضيف الشرف لهذه الدورة من انعقاده. ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء، وزراء الكهرباء، التجارة والصناعة،
وينتظر في ختام المباحثات بين مدبولي والحريري، أن يدون مدبولي كلمة في سجل الشرف الذهبي والتوقيع به، على أن ينتقل في أعقاب ذلك بصحبة رئيس الحكومة اللبنانية، لافتتاح منتدى الاقتصاد العربي، والذي تعد مصر ضيف الشرف لهذه الدورة من انعقاده. ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء، وزراء الكهرباء، التجارة والصناعة، الاتصالات، القوى العاملة، الاستثمار، البترول.
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ونقل مدبولي خلال جلسة المباحثات الثنائية مع الحريري، اليوم الخميس، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقيادة والشعب اللبناني، مؤكدا دعم مصر الكامل ومساندتها للبنان في مواجهة مختلف التحديات.
وتم تناول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، خاصة على المستويين السياسي والاقتصادي، إضافة إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
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