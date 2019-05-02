كندا تغير مؤشر السفر إلى مصر للفئة الثانية

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كندا - صورة أرشيفية
قررت الحكومة الكندية، اعتبارا من أول مايو الجاري، تحديث إرشادات السفر الكندية الخاصة بمصر إلى الفئة الثانية بدلا من الثالثة ضمن 4 فئات، بعدما كانت مصر على مدار السنوات الماضية مدرجة في فئة "تجنب السفر غير الضروري إلى مصر". ويأتي ذلك في إطار الجهود التي قامت بها السفارة المصرية في كندا للترويج لتحسن الأوضاع الأمنية في مصر. وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، أشار إلى أن هذا التحديث، شمل أيضا، حذف السويس والإسماعيلية من المناطق التي كانت إرشادات السفر الكندية تحذر من كافة أنواع السفر إليها.
وأوضح أبو زيد أن الفئة، التي تم إدراج مصر بها، تشمل دولا مثل: فرنسا، المملكة المتحدة، هولندا، بلجيكا، البحرين، الإمارات، المملكة العربية السعودية، تونس، المغرب، مضيفا أن تحديث إرشادت السفر يمثل انعاكسا لنجاح الإجراءات التي اتخذتها الدولة على مدار السنوات الماضية لتثبيت الاستقرار ومكافحة الإرهاب، وأن
وأوضح أبو زيد أن الفئة، التي تم إدراج مصر بها، تشمل دولا مثل: فرنسا، المملكة المتحدة، هولندا، بلجيكا، البحرين، الإمارات، المملكة العربية السعودية، تونس، المغرب، مضيفا أن تحديث إرشادت السفر يمثل انعاكسا لنجاح الإجراءات التي اتخذتها الدولة على مدار السنوات الماضية لتثبيت الاستقرار ومكافحة الإرهاب، وأن ذلك من شأنه أن يسهم في انتعاش حركة السياحة الكندية إلى مصر، وزيادة التدفقات الاستثمارية إلى السوق المصري.
يذكر أن السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شدد، الأسبوع الماضي، على ضرورة محاسبة الأنظمة الداعمة للإرهاب، مشيرا إلى أن هناك إدراكا من الجميع أن الدبلوماسية متعددة الأطراف تتعرض للانتقادات، بسبب ما يتردد عن عدم قدرتها على تحقيق أثر ملموس على الأرض في العديد من المجالات والجوانب. (التفاصيل)
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