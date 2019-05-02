شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي«الشهادة الإعدادية» بالفصل الدراسي الثاني«نهاية العام» للعام الدراسي 2018/2019 في محافظة شمال سيناء،وسط إجراءات أمنية مشددة.

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وأكدت المهندسة ليلي مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية بمدينة العريش، وغرف عمليات أخرى فرعية في مختلف الإدارات التعليمية لمتابعة انتظام وسير الامتحانات وحل أي مشكلات طارئة.

وأضافت وكيل الوزارة أنه تم تخصيص مدرسة الشهيد عبدالخالق حسين بإدارة العريش ولجنة مدرسة بالوظة الإعدادية بإدارة بئر العبدالتعليمية لامتحان الطلاب الذين حالت ظروفهم دون الوصول إلى لجانهم الأصلية برفح بسبب انتقال ذويهم والإقامة في تجمعات بالعريش وبئر العبد، وذلك تخفيفا وتيسيرًا عليهم.

أشارت وكيل الوزارة، إلى أن عدد الطلبة والطالبات المتقدمين للامتحانات يبلغ 8316 طالبًا وطالبه ،موزعين على عدد 90 لجنة على مستوي المحافظة، قالت وكيل الوزارة أن الطلاب سيؤدون امتحان مادتي اللغة العربية والتربيه الدينية.. مشددة على منع دخول الهاتف المحمول إلى لجان الامتحانات.