شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يكشف مخاطر ذبابة الفاكهة علي الصادرات الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين عبدالرحمن ابو صدام نقيب عام الفلاحين ان ذبابة الخوخ وذبابة فاكهة البحر المتوسط هم أخطر ذبابتين يتسببوا في رفض بعض الصادارات المصريه من فواكه الخوخ والمانجو والجوافه والمشمش والتين وبعض الانواع الاخري من الفواكه مما يتسبب في خسائر فادحه لمزارعي الفاكهه والاقتصاد القومي حيث تتسبب يرقات هذه الحشرات في تلف كميه كبيرة من الثمار وتعفنها وسقوطها على إلارض مما يؤدي لخفض الانتاجيه.

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واضاف ابوصدام في تصريحات صحفية الخميس ان مقاومة هذه الحشرات يكون بالتخلص من الثمار التالفه ودفنها بعد وضع كميه من الجير الحي عليها واستخدام رشاش الزيت للتخلص من الحشرات مع التخلص من الحشائش الضارة لقتل العذاري المتبقيه في التربه واستخدام المصائد لجذب الحشرات والتقليل من إعدادها لافتا إلى ان الوقايه تستلزم عدم زراعة الانواع التي تصاب بهذه الحشرات، مطالبا الدولة بمكافحة جماعيه لهذه الحشرات وتفعيل برنامج مكافحة ذبابة الفاكهة.

واشار الحاج حسين ان المساحه المزروعه بمحاصيل الفاكهة تصل إلى ما يقرب من 1.5 مليون فدان تقريبا من محاصيل الفاكهه المثمره وان ذبابة الفاكهة والخوخ تشكل تهديد مليوني وخمسمائة الف طن فواكه سنويا من انتاجية سنويه تقدر ب12 مليون طن من الموالح والعنب والخوخ والمانجو والجوافه والمشمش والكمثري والتفاح والبرقوق والتين والرمان.

وأوضح نقيب الفلاحين، ان هذه النسبه تمثل 25%تقريبا من الانتاج تقريبا وهذه نسبه كبيرة، مشيرا إلى أن الضرر الاكبر يقع عند رفض بعض شحنات الفاكهه مما يفقدنا ملايين الدولارات ويسىء إلى سمعة الحاصلات الزراعيه المصريه.