شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منتدى الاقتصاد العربي بلبنان بحضور مدبولي.. ومصر ضيف الشرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت أعمال منتدى الاقتصاد العربي، الذي تنعقد دورته الـ27 في العاصمة اللبنانية بيروت، صباح الخميس، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، علما بأن مصر ضيف شرف المنتدى لهذا العام.

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ويشارك وفد وزاري مصري رفيع المستوى في أعمال المنتدى، يضم: وزراء الكهرباء، والاستثمار، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، والاتصالات، والبترول، كما يشارك في أعمال المنتدى أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأكد رؤوف أبوزكي، رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال، أن مشاركة مصر كضيف شرف المنتدى تكتسب أهميتها، كونها محط أنظار المستثمرين من كل حدب وصوب، في ضوء ما حققته بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من إصلاحات واسعة وتشريعات حديثة، الأمر الذي يتيح الفرص أمام المستثمرين للاطلاع على ثورة الإصلاح والعمران التي تندرج كلها تحت عنوان: «مرحلة الرئيس عبدالفتاح السيسي رائد النهضة الحديثة في مصر».

ويشمل برنامج المنتدى عددا من المحاور في مقدمتها مُناخ وفرص الاستثمار في مصر ولبنان، حيث ستكون هناك جلسة عن مصر تناقش التطورات المستجدة في ظل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والفرص المتاحة في المشاريع الكبرى والمناطق الصناعية، كما تتناول جلسة ثانية الوضع في لبنان وملامح النهوض الاقتصادي والحاجة إلى الإنفاق الاستثماري من خلال معالجة المالية العامة وإطلاق برنامج مساعدات مؤتمر سيدر.