شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري يستفسر عن نجاح مصر بقطاع الكهرباء.. ومدبولي: ندعم لبنان في مواجهة التحديات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال جلسة المباحثات الثنائية مع نظيره اللبناني سعد الحريري ببيروت، صباح الخميس، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقيادة والشعب اللبناني، مؤكدًا دعم مصر الكامل ومساندتها للبنان في مواجهة مختلف التحديات.

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وتناولت المباحثات مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، خاصة على المستويين السياسي والاقتصادي، إضافة إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، استفسر رئيس الوزراء اللبناني عما حققته مصر من نجاحات في قطاع الكهرباء، واستعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، شرحًا تفصيليًا للإنجازات والنجاحات التي حققتها مصر في قطاع الكهرباء.

ومن المقرر أن يترأس رئيسا وزراء البلدين عقب انتهاء جلسة المباحثات الثنائية منتدى الاقتصاد العربي، والذي تعد مصر ضيف شرف هذه الدورة من انعقاده.