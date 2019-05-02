شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري يستفسر عن نجاح مصر بقطاع الكهرباء.. ومدبولي: ندعم لبنان في مواجهة التحديات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال جلسة المباحثات الثنائية مع نظيره اللبناني سعد الحريري ببيروت، صباح الخميس، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقيادة والشعب اللبناني، مؤكدًا دعم مصر الكامل ومساندتها للبنان في مواجهة مختلف التحديات.
وتناولت المباحثات مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، خاصة على المستويين السياسي والاقتصادي، إضافة إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
من جانبه، استفسر رئيس الوزراء اللبناني عما حققته مصر من نجاحات في قطاع الكهرباء، واستعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، شرحًا تفصيليًا للإنجازات والنجاحات التي حققتها مصر في قطاع الكهرباء.
ومن المقرر أن يترأس رئيسا وزراء البلدين عقب انتهاء جلسة المباحثات الثنائية منتدى الاقتصاد العربي، والذي تعد مصر ضيف شرف هذه الدورة من انعقاده.
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري يستفسر عن نجاح مصر بقطاع الكهرباء.. ومدبولي: ندعم لبنان في مواجهة التحديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.