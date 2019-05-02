شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستهل زيارته إلى لبنان بلقاء الحريري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول أيام زيارته الرسمية إلى لبنان، بلقاء رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، بمقر السراي الحكومي (مجلس الوزراء).

وأجريت مراسم استقبال رسمية داخل السراي الحكومي، حيث استعرض مدبولي برفقة الحريري، حرس الشرف، وزُينت أسوار المقر الحكومي بأعلام مصر ولبنان، وسط حفاوة بالغة برئيس الوزراء.

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وعزف حرس الشرف السلام الوطني المصري، والسلام الوطني للبنان، قبل أن يصطحب الحريري رئيس الوزراء والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له، إلى داخل مقر السراي.

وينتظر في ختام المباحثات بين مدبولي والحريري، أن يقوم رئيس الوزراء بتدوين كلمة في سجل الشرف الذهبي والتوقيع به، على أن ينتقل في أعقاب ذلك بصحبة رئيس الحكومة اللبنانية، لافتتاح منتدى الاقتصاد العربي، والذي تعد مصر ضيف الشرف لهذه الدورة من انعقاده.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء، وزراء الكهرباء، والتجارة والصناعة، والاتصالات، والقوى العاملة، والاستثمار، والبترول.