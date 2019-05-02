ضبط 280 طفاية "تساعد على الاشتعال" داخل مصنع بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة مصنعا لتعبئة طفايات الحريق المغشوشة، وألقي القبض على المدير المسؤول.
وردت معلومات أكدتها تحريات العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة بأن "محمد. ص" صاحب مصنع لتصنيع وتعبئة طفايات الحريق بدون ترخيص دائرة قسم شرطة الجيزة، يقوم بتجميع كميات كبيرة من طفايات الحريق المتهالكة وغير صالحة للاستخدام، وإعادة طلائها وتجديدها وتعبئتها بمواد مغشوشة تساعد في انتشار الحرائق بدلا من إطفائها مستخدما خامات مجهولة المصدر، وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات.؟
تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتش التموين وأمكن ضبط "عمرو. ش" 28 سنة، المدير المسؤل عن المصنع، وعُثر على 4 شكائر معبأة بودرة بيضاء زنة الواحدة 25 كجم غير صالحة للاستخدام، 9 براميل معبأة بودرة بيضاء زنة الواحدة 100 كجم.
كما تم ضبط 100 قطعة تيل، 50 قطعة عداد، 50 قطعة جلبة جلد، 60 قطعة رصاص برشام و40 أسطوانة حريق و240 أسطوانه حريق سعة الواحدة 6 كجم بودرة مدون عليها اسم وعلامة "فاير" بإجمالي مضبوطات 1.6 طن سوائل مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، و280 أسطوانة و260 قطعة تجهيز.
تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
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