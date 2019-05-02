محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.
وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.
وأسفرت الحملات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين محمد عبد التواب ومحمد الألفي عن ضبط 21 متهمًا بينهم 17 اتجارا في المواد المخدرة و4 حالات تعاطي، وذلك بمضبوطات بلغت 1250 كيلو جراما من الحشيش، 277 قرصا مخدرا و39 جرام هيروين.
وفي مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط متهما بحوزتهم طبنجة عيار 9 مم بقصد الدفاع عن النفس.
تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر ضربة قاصمة لتجار الكيف.. ضبط 125 كيلو حشيش بالجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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