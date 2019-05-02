مصر ضيف الشرف.. انطلاق منتدى الاقتصاد العربي في لبنان بحضور مدبولي والحريري

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- أ ش أ:

انطلقت صباح اليوم الخميس أعمال منتدى الاقتصاد العربي، الذي تنعقد دورته الـ 27 في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، علما بأن مصر ضيف شرف المنتدى لهذا العام في الدورة 27 من أعمال المنتدى.

ويشارك وفد وزاري مصري رفيع المستوى في أعمال المنتدى، يضم: وزراء الكهرباء، الاستثمار، التجارة والصناعة، القوى العاملة، الاتصالات، والبترول. كما يشارك في أعمال المنتدى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأكد رؤوف أبو زكي رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال – في تصريح – أن مشاركة مصر كضيف شرف المنتدى تكتسب أهميتها، كونها محط أنظار المستثمرين من كل حدب وصوب، في ضوء ما حققته بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من إصلاحات واسعة وتشريعات حديثة، الأمر الذي يتيح الفرص أمام المستثمرين للاطلاع على ثورة الإصلاح والعمران التي تندرج كلها تحت عنوان: "مرحلة الرئيس عبد الفتاح السيسي رائد النهضة الحديثة في مصر".

ويشمل برنامج المنتدى عددا من المحاور في مقدمتها مُناخ وفرص الاستثمار في مصر ولبنان، حيث ستكون هناك جلسة عن مصر تناقش التطورات المستجدة في ظل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والفرص المتاحة في المشاريع الكبرى والمناطق الصناعية، كما تتناول جلسة ثانية الوضع في لبنان وملامح النهوض الاقتصادي والحاجة إلى الإنفاق الاستثماري من خلال معالجة المالية العامة وإطلاق برنامج مساعدات مؤتمر سيدر.