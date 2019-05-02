رئيس الحكومة: نستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل سنويا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا.

وأضاف مدبولي -في كلمته في افتتاح منتدى الاقتصاد العربي المنعقد في بيروت-، أنه "بنهاية عام 2019 ستقضي مصر على ظاهرة المناطق السكنية غير الملائمة".

ولفت إلى أن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي وتعزيز دور الاستثمار الخاص بدفع هذا النمو، مضيفًا: "حققنا خلال العام المالي السابق أعلى معدل نمو في الاقتصاد المصري".