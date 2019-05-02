رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال: السيسي قائد نهضة مصر الحديثة

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- أ ش أ:

أكد رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي، أن مشاركة مصر في منتدى الاقتصاد العربي، المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تعطي دفعة قوية للعلاقات التاريخية بين مصر ولبنان، مشددا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "صاحب رؤية وإرادة قوية" على نحو أصبح معه قائد نهضة مصر الحديثة.

وقال أبو زكي – في كلمته في افتتاح منتدى الاقتصاد العربي-، إن المشاركة المصرية الكبيرة في أعمال المنتدى، تأتي في أعقاب التأييد البرلماني والشعبي الواسع للتعديلات الدستورية التي أجريت مؤخرا في مصر، وما تشهده مصر من نهضة اقتصادية وعمرانية غير مسبوقة، على نحو كان من شأنه اختيار مصر ضيف شرف لهذه الدورة من أعمال المنتدى هذا العام.

وأثنى أبو زكي على مساعي الرئيس السيسي لنقل التجربة المصرية الناجحة في النهوض بمصر، إلى دول القارة الأفريقية وذلك خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفريقي، بهدف العمل على نجاح النهضة في القارة الأفريقية بأكملها، لافتا إلى أن هذه الجهود التي يضطلع بها الرئيس السيسي تواكبها مجموعة الاقتصاد والأعمال لتعزيز الاستثمار والتجارة بين العالم العربي وأفريقيا.

وأشار إلى سعي لبناني حثيث للبدء في مشروعات النفط والغاز في نطاق المياه الإقليمية اللبنانية في البحر المتوسط، خاصة وأن تلك المشروعات النفطية في انتظار الإصلاحات التي يسعي رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لإنجازها بدعم من رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري ومعظم القوى السياسية.

كما أثنى على الدور الذي يضطلع به حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامه، مشيرا إلى أنه استطاع النجاح في الحفاظ على الاستقرار النقدي في لبنان.

وشدد على أن العالم العربي يمر بمرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار، حيث أصبحت خريطة المنطقة مختلفة عما نعهدها وما كنا نطمح به، موضحا أن القوى الطامعة عملت على استنزاف الموارد وحولت العديد من الدول العربية إلى ساحة حرب.

ولفت إلى أنه في المقابل هناك وجه آخر يتمثل في النهضة الكبيرة التي تسير بخطى متسارعة في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى النهوض المستمر الثابت لمصر في ظل القيادة القوية لمصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.​