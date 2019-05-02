وزير التعليم: أعداء التغيير استخدموا سلاح الإشاعات لتشويه النظام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام التعليم الجديد مطبق على 2ر3 مليون طفل.

ووجه شوقي، رسائل خاصة للطلاب وأولياء الأمور، اليوم الخميس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ ردًا على حملات التشهير والتضليل والتشكيك المتواصلة والهجوم الشرس والمحاولات المستميتة من البعض لإجهاض أي محاولات صادقة للنهوض بالتعليم المصري.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا غير مسبوق بقضية بناء الإنسان المصري من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم، وأعلنت عام 2019 عامًا للتعليم ووفرت الدعم لتغيير مسار التعليم المصري كي نوفر لأبنائنا تعليمًا أفضل ولمصرنا مستقبلًا أكثر إشراقًا.

وأضاف "يبدو أن هذه الأهداف القومية اصطدمت بمصالح عميقة وبيروقراطية مترسخة وخوف تاريخي من أي تغيير (حتى لو كان إلى الأفضل) وقد مارس أعداء التطوير -من ذوي المصالح- كل الحيل والأساليب للتضليل وتشويه كل جهد وكل فرد يعمل في هذا الملف وللأسف فإن أعداء التغيير يتواجدون في كل ركن بما في ذلك بعض المحسوبين على الوزارة نفسها".

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وتابع قائلًا: "أعداء التغيير استخدموا سلاح الإشاعات وتشويه الحقائق لإرهاب أولياء الأمور واستثارة خوفهم على أبنائهم عن طريق إشاعات ومعلومات مضللة ومغلوطة ليل نهار مستخدمين أسلحة مواقع التواصل الاجتماعي والاختفاء وراء ستار هذه الشبكات الافتراضية والفوضى الخلاقة الموجودة في عالم الإعلام الإلكتروني، بالإضافة إلى أن بعض وسائل الإعلام تساعد كثيرًا في فرض حالة البلبلة والتشويه لأنها تسعى إلى أي خبر "براق" أو "قنبلة" أو "عنوان ساخن" يزيد من المبيعات والمتابعة حتى إن كان مصدره غير معلوم أو كان غير صحيح".

وأوضح أن الغالبية العظمى من أهل هذا البلد الطيب ترغب في التطوير وتحتاج إلى معلومات دقيقة شفافة بعيدًا عن كل هذا التشويه والتضليل والذي خلط الحق بالباطل وأثار حيرة الناس.. مشيرًا في هذا الإطار إلى أن الوزارة تعمل على عدة محاور تتمثل في المناهج الدراسية، ونظم التقييم وقياس المهارات، والمعلم، والمدارس، والإدارة، والتمويل وتنمية الموارد.

وأشار الوزير إلى أن بناء نظام التعليم المصري الجديد (تعليم 2) والذي تم تطبيقه منذ 22 سبتمبر 2018 على السنوات من KG1 وKG2 إلى الأول الابتدائي، سوف يشمل الصف الثاني الابتدائي من سبتمبر 2019 وهكذا حتى يكتمل بناء المناهج المصرية الجديدة تماماً في عام 2030.

وقال إنه تعديل نظام التعليم الثانوي هدفه الانتقال من ثقافة الحفظ والاسترجاع إلى ثقافة الفهم والتحليل والإبداع عن طريق تغيير أسلوب الامتحانات والتقييم وقياس المهارات وما يستتبعه هذا التغيير من تغيير مواز في أساليب الاستذكار.