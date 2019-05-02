وزير المالية: " لن ينجح نظام التأمين الصحي دون تأهيل مناسب للكوادر البشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك إرادة سياسية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مضيفًا: "مفيش مشكلة نغلط ونتعلم من أخطائنا، ومصر النهاردة بتدير ميزانيتها بزراير مش ورق".

وأكد معيط، خلال مؤتمر "الصحة وحقوق الانسان" الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية التكنولوجيا والتأهيل المناسب للكوادر الشبابية في منظومة الصحة، موضحًا: "إذا كانت المرتبات مجزية دون أن توجد التكنولوجيا والتأهيل المناسب للكوادر البشرية لن تنجح منظومة التأمين الصحي الشامل".

وأعرب معيط عن أمله في "إصلاح منظومة الصحة، وأن تكون هناك هيئة للاعتماد والجودة تابعة لرئيس الجمهورية وليس الوزير".

وأشار إلى أن "المنظومة الإلكترونية هامة جدا خاصة بالنسبة لأصحاب المعاشات والرواتب".