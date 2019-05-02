رئيس الوزراء يستهل زيارته إلى لبنان بزيارة الحريري في رئاسة الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (أ ش أ):

استهل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أولي أيام زيارته الرسمية إلى لبنان، بلقاء رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بمقر السراي الحكومي (مجلس الوزراء).

وأجريت مراسم استقبال رسمية داخل السراي الحكومي، حيث استعرض الدكتور مدبولي برفقة الحريري، حرس الشرف، وزُينت أسوار المقر الحكومي بأعلام مصر ولبنان، وسط حفاوة بالغة بالضيف المصري الكبير.

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وعزف حرس الشرف بالسراي الحكومي السلام الوطني المصري، والسلام الوطني للبنان، قبل أن يصطحب رئيس الوزراء سعد الحريري رئيس حكومة مصر والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له، إلى داخل مقر السراي.

وينتظر في ختام المباحثات بين مدبولي والحريري، أن يقوم رئيس الوزراء بتدوين كلمة في سجل الشرف الذهبي والتوقيع به، على أن ينتقل في أعقاب ذلك بصحبة رئيس الحكومة اللبنانية، لافتتاح منتدى الاقتصاد العربي، والذي تعد مصر ضيف الشرف لهذه الدورة من انعقاده.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء، وزراء الكهرباء، والتجارة والصناعة، والاتصالات، والقوى العاملة، والاستثمار، والبترول.