أخبار مصر | "الحريري" يستفسر من "مدبولي" عن تفاصيل خطة مصر لمعالجة مشكلة الكهرباء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحريري" يستفسر من "مدبولي" عن تفاصيل خطة مصر لمعالجة مشكلة الكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برنامج عمله فى زيارته للبنان صباح اليوم، بوصوله إلى مقر الحكومة اللبنانية ببيروت، حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية، من جانب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الذى كان على رأس مستقبلى مدبولي بمقر الحكومة، وتم عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية، واستعراض حرس الشرف.

وعقب ذلك، عقد رئيسا الوزراء المصرى واللبناني جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء الوفدين، حيث ضم الوفد المصرى وزراء: الكهرباء والطاقة، والاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والاتصالات، والتجارة والصناعة، وسفير مصر فى لبنان.

واستهل رئيس الوزراء اللبناني المباحثات بالترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي، معرباً عن تطلع لبنان حكومة وشعباً لتعزيز التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، لا سيما من خلال زيادة حجم التجارة، وبحث فرص التعاون الأخرى فى مجال الكهرباء والطاقة.

من ناحيته، نقل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئيس الحريري وحكومة وشعب لبنان الشقيق، مؤكداً دعم القيادة السياسية لتعزيز وتطوير التعاون الثنائى بين مصر ولبنان. ووجه مدبولي التهنئة للحريري على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وتمنيات مصر بالتوفيق لتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق.

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وأضاف "مدبولي" أن هناك فرصاً واعدة للتعاون بين البلدين، لا سيما فى مجال الكهرباء والطاقة، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، مؤكداً ان ما تتعرض له المنطقة من تحديات يفرض علينا التكاتف والتعاون من أجل تعظيم الاستفادة من الإمكانات المشتركة لدى البلدين.

وعقّب رئيس الوزراء اللبناني بأن طموحات شعوب المنطقة فى التعاون أكبر مما يتم تحقيقه ، وأن علينا ترجمة طموحات وتطلعات الشعوب فى التعاون والرخاء والتنمية إلى واقع على الأرض.

وفي هذا الإطار، استفسر "الحريري" عن تفاصيل الخطة الناجحة التي نفذتها مصر لمعالجة مشكلة نقص الكهرباء، فقام الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، بعرض أهم ما قامت به الحكومة على مدار السنوات الخمس الماضية لحل مشكلة نقص إمدادات الطاقة الكهربية، حيث نجحت الخطة الطموحة التى وجه الرئيس السيسى بتنفيذها فى إضافة ٢٤,٥ ألف ميجاوات إلى الشبكة القومية لتحل بشكل جذرى ونهائي مشكلة الطاقة الكهربية فى مصر. وأضاف الدكتور محمد شاكر أن ما قامت به مصر فى مجال الكهرباء يعد قصة نجاح حقيقية.

من جانبه، عقب الرئيس الحريري بالإشادة بما تم فى قطاع الكهرباء فى مصر، معرباً عن تطلع لبنان للاستفادة من التجربة المصرية.

هذا ومن المقرر أن يلتقى مدبولي والحريري غداً الجمعة فى ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة، حيث سيوقعان على ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين.