خناقة بين نائبين على فيسبوك بسبب «قطعة أرض»

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مشادة وتراشق بـ"البوستات" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بين نائبي دائرة السنبلاوين في محافظة الدقهلية أحمد همام، وأحمد العوضي، بعد إصدار قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالموافقة على تخصيص قطعة أرض 500م2 لإنشاء مصلحة جوازات في بندر السنبلاوين. اتهم كل منهم الآخر بالقفز على إنجازات غيره والتدخل في "مشروعات خلصانة" لإيهام الناس أنه خير ممثل لهم تحت القبة، إذ يخدم المشروع 850 ألف مواطن، وخطوة أولى لمجمع خدمات يشمل السجل المدني وتصريحات العمل والفيش المميكن.

وبرهن كل نائب على أنه الساعي في المشروع، بصور لطلبات وموافقات حصل عليها، ودعا "العوضي" لإقامة مناظرة يقدم كل منهما كشف حساب عن ما قدموه من خدمات. واتهم العوضي، همام، بعرقلة مسيرة إنجازاته من مشروعات خدمية للدائرة والظهور كأنه صاحب المشروع، قائلًا: "اطلب منك مناظرة وتحديد المكان والزمان، وليس شحن باقات

وبرهن كل نائب على أنه الساعي في المشروع، بصور لطلبات وموافقات حصل عليها، ودعا "العوضي" لإقامة مناظرة يقدم كل منهما كشف حساب عن ما قدموه من خدمات. واتهم العوضي، همام، بعرقلة مسيرة إنجازاته من مشروعات خدمية للدائرة والظهور كأنه صاحب المشروع، قائلًا: "اطلب منك مناظرة وتحديد المكان والزمان، وليس شحن باقات النت للتحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي". Advertisements وهاجمه همام، قائلًا: "لماذا تصر على التعطيل وتتمسح في عمل لا دخل ولا فضل ولا جهد لك فيه من قريب أو بعيد". وأوضح اللجنة التي عاينت الموقع من 20 يومًا، قالت إن قرار التخصيص طلع خطأ بسببك". واستطرد: "لولا تدخلي لتعديل قرار التخصيص، واللجنة قالت بالحرف أنني من خصص عن طريق المجلس التنفيذي، وتم تعديل وتصحيح القرار وعاد إلى وضعه الصحيح". اقرأ أيضا: برلماني يفتح النار على وزير الرياضة بسبب تذاكر كان

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