غرفة عمليات لمتابعة الأسواق في رمضان وزيارة مدبولي للبنان.. أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

تصدرت أخبار الشأن المحلي عناوين واهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الخميس.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "دعم التعليم الفنى والتدريب المستمر للعمال" ذكرت صحيقة (الأهرام)، أن الحكومة أعلنت أمس اتخاذ خطوات جديدة للنهوض بالعمال بعد تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للعمال في عيدهم رعايته المستمرة لهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية فى عملية التنمية.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، فى تصريحات لـ(الأهرام)، إن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة الاهتمام بتدريب العمال من أجل اتقان العمل وزيادة الإنتاج للانطلاق نحو الأفضل، والاتجاه إلى التعليم الفني والصناعى كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة لمصر 2030، ودعم التدريب المهنى للعمال، ومنظومة التنمية التكنولوجية الحديثة، وتوفير العمل اللائق والمستدام للشباب، فضلا عن رفع تنافسية الإنتاج الصناعى وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأضاف سعفان أن رسائل الرئيس أكدت للعمال أن حقوقهم محفوظة، ولن يضيع حق أحد منهم، وأنه لولا الإصلاح الاقتصادى الشامل لما كان من الممكن وضع حلول لمشكلات الاقتصاد المصرى التى تراكمت على مدى سنوات طويلة، وما تم اتخاذه من إجراءات شملت زيادة الأجور لجميع العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، وإقرار علاوتين سنوية واستثنائية.

على جانب آخر، أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أن عملية تطوير قطاع الغزل والنسيج الحكومى تسير وفقا لخطة تهدف الى إعادة بناء أهم معطيات هذه الصناعة وتحويلها إلى الربح بعد الخسارة التى تكبدتها والتى وصلت إلى 3 مليارات جنيه.

وأشار الوزير ـ فى تصريحات لـ (الأهرام) ـ إلى أنه سيتم تطوير شركة غزل المحلة بميزانية ضخمة وفق خطة للتمويل الذاتى تعتمد فيها الوزارة على الاستفادة من قيمة أصول عقارية غير مستغلة سيتم بيعها واستخدام عائدات البيع فى إنجاز عملية التطوير.

وأضاف أن العملية التى تجرى تحت إشراف مباشر من القيادة السياسية تتم بالتعاون مع شريكين رئيسيين: الأول هو شركة وارنر العالمية للاستشارات التى تضع صياغة فنية للقطاع وفقا لآليات السوق العالمية والثانى هو القطاع الخاص المصرى والأجنبي، بما يحقق وصول مصر إلى مكانة جيدة على خريطة صناعة المنسوجات العالمية ويصل حجم الاستثمارات المخصصة لهذا الغرض إلى أكثر من 25 مليار جنيه.

وقال الوزير إن عملية تطوير محالج القطن بدأت منذ فترة طويلة، ونستعد الآن لافتتاح أول محلج جديد تم تطويره مع الجانب الهندى فى الفيوم، وسوف يتبع ذلك افتتاح 10 محالج أخرى مماثلة تعمل بتكنولوجيا جديدة.

وتحت عنوان "اتفاق لتنفيذ محطة معالجة مياه مصرف "بحر البقر" بقيمة 739 مليون دولار"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى شهدت توقيع عقد تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 ملايين م3/يوم بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتحالف شركتى مقاولات بقيمة 739 مليون دولار. وتُعد محطة المعالجة إحدى مكونات مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الذى يعد أهم مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، والبالغة قيمته مليار دولار.

وأضافت الصحيفة أن الوزيرة أشادت بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنفيذ المشروع، مشيرة إلى أهميته فى تعزيز منظومة إدارة موارد المياه من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وتقليل الهدر فيها لاستخدامها فى زيادة الرقعة الزراعية بمصر بصفة عامة وشبه جزيرة سيناء بصفة خاصة، موضحة أن الوزارة نجحت فى توفير التمويل اللازمة للمشروع من كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادى والاجتماعى والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية.

وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن مجموعة البنك الدولى قررت تمديد إطار الشراكة مع مصر لمدة عامين تنتهى فى 2021، وسيركز الإطار على زيادة فرص العمل للشباب والمرأة بالتعاون مع القطاع الخاص.

ونقلت صحيفة (الأهرام) عن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي قولها: إن الإطار يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى زيادة الاستثمار فى العنصر البشرى خاصة فى مجالى الصحة والتعليم، إضافة إلى دعم تحويل مصر إلى اقتصاد رقمي.

وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولي إن توسيع إطار الشراكة مع مصر سيتيح لنا مواصلة دعم جهود الإصلاح الجارية التى تطبقها الحكومة وتهدف فى النهاية إلى تحسين معيشة المصريين.

وأوضحت أن العمليات، التي ستجرى خلال هذا التمديد، تشمل إصلاح قطاعى الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعى والاحتواء الاجتماعي، وإتاحة فرص العمل ونمو القطاع الخاص، وتحويل مصر إلى اقتصاد رقمي .. مشيرة إلى أن أهداف هذه الإجراءات التداخلية تتمثل فى تحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة، وبالتالى المساهمة فى تنمية رأس المال الاقتصادى والبشرى للبلاد.

وذكر البنك أن نحو 77% من أهداف إطار الشراكة تم تحقيقها أو فى طريقها للتحقيق بحلول نهاية الفترة الزمنية لإطار الشراكة، ونتيجة لقوة إدارة الاقتصاد الكلى أصبحت بيئة الأعمال مواتية بدرجة أكبر للقطاع الخاص، وسمحت إصلاحات الحكومة الرئيسية باطلاق برامج اجتماعية جديدة تستهدف المواطنين الفقراء والاكثر احتياجا، وتم سن تشريع مهم لدعم البيئة المواتية لأنشطة الأعمال، وأدت ميكنة العمليات الحكومية إلى تقليص العقبات البيروقراطية التى تحول دون ممارسة أنشطة الأعمال.

وأكد البنك أن مجموعة البنك الدولى ستواصل دعم جهود الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى فى البلاد، وتقديم المزيد من الدعم لتمكين النمو الذى يحركه القطاع الخاص من خلال معالجة الإصلاحات القطاعية والتنمية الاقتصادية المحلية فى المناطق الأقل نمواً. وأشار بيان البنك إلى ارتفاع معدل الفقر وعدم المساواة، مضيفا أهمية بذل مصر مزيدًا من الجهود لتحقيق الاحتواء الاقتصادي.

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وتحت عنوان "وزير التموين: غرف عمليات لمتابعة الأسواق في رمضان"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن أنه تمت زيادة المعروض من السلع التي يزيد عليها الطلب في 35 الف منفذ ومجمع استهلاكي وفرع جمعيتي ومنفذ ثابت ومتنقل علي مستوي الجمهورية، وتم تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية بالمحافظات للرقابة علي الاسواق ومتابعة توفير السلع للمواطنين.

وأضاف المصيلحي، خلال افتتاحه احد فروع السوبر ماركت في 6 اكتوبر بالجيزة بحضور احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه تم تشكيل لجان مشتركة من وزارات التموين والداخلية والزراعة والصحة للمرور علي المحلات وشوادر الفسيخ والرنجة والاسماك واللحوم والدواجن .. مشيرا إلى سحب عينات من السلع المتداولة وتحليلها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي.

وأوضح أن اللجان تقوم بالمرور علي المخابز والمعارض والاسواق للتأكد من توافر السلع وعدم حدوث أي أزمات في السلع وعدم استغلال التجار للمواسم ورفع الاسعار بدون أي مبررات حقيقية.

وقال الوزير إن الحكومة بدأت في تنفيذ عدة اجراءات بضمان وصول الدعم الي مستحقيه والذي زاد ليصل الي 86 مليار جنيه لدعم البطاقات التموينية وانه لن يحرم مواطن مستحق من الدعم وان الضوابط الجديدة هدفها وصول الدعم الي المستحقين الحقيقيين ومنع وصوله الي غير المستحقين وانه يتم تنفيذ ضوابط حاسمة تحدد اوجه الانفاق والدخل لتحقيق العدالة و المساواة بين المواطنين

وتحت عنوان "انطلاق المبادرة الرئاسية لفحص اللاجئين والأجانب من فيروس سي"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة الصحة أطلقت، أمس المبادرة الرئاسية للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية التابعة لمبادرة ١٠٠ مليون صحة لمسح اللاجئين والأجانب في مصر.

وأكدت د. هالة زايد وزيرة الصحة أنه تم تحديد 309 نقاط مسح بعدد من المستشفيات علي مستوي الجمهورية. وبلغ عدد الأجانب الذين ترددوا علي الوحدات ٢٠ ألفاً، أجروا المسح الطبي للفيروس والأمراض غير السارية مجانا، وتم تحويل الحالات الايجابية لمراكز العلاج. وأضافت إن المبادرة تستهدف مسح الوافدين من الأطفال من سن 12 إلي 18 عاماً، والكبار من عمر 18 عاماً دون حد أقصي للعمر ، وستنتهي في نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وفي ذات السياق أكدت زايد أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء علي فيروس "سي"‬ والكشف عن الأمراض غير السارية، "‬100 مليون صحة"، مستمرة ، وحتي نهاية العام لفحص باقي المواطنين الذين لم يقوموا بإجراء الفحوصات اللازمة خلال مدة الحملة التي استمرت لنحو 7 أشهر في ٣٠٩ نقاط مسح علي مستوي الجمهورية. وأكدت فحص 52 مليونا و500 ألف مواطن من المواطنين وطلاب المرحلة الثانوية خلال مراحل المبادرة الثلاث.

وتحت عنوان "بشاير الخير".. تتوالى بالقناة"، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، أعلن أن بشائر الخير تتوالي علي قناة السويس. حيث سجلت حركة الملاحة اليوم الخميس رقماً قياسياً في أعداد وحمولات السفن العابرة وذلك بعبور 68 سفينة من الاتجاهين دون انتظار بحمولات كلية بلغت 5.2 مليون طن بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 27 سفينة بإجمالي حمولات كلية 2.1 مليون طن فيما بلغ عدد السفن العابرة من الجنوب 41 سفينة بإجمالي حمولات كلية 3.1 مليون طن، صرح بذلك طارق حسانين المتحدث الرسمي للهيئة.

وأضاف أن الفريق مُهاب مميش أعرب عن سعادته الغامرة بمرور هذا العدد الكبير من السفن في يوم واحد. وأكد أن الأرقام القياسية غير المسبوقة التي تسجلها حركة الملاحة في القناة فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة تعطي دلالة واضحة علي نجاح مشروع قناة السويس الجديدة التي تحققت بالدعم الكامل من الرئيس عبدالفتاح السيسي ووقوف الشعب المصري البطل كله خلف هذا المشروع العملاق من أجل الارتقاء بمستوي الخدمات الملاحية المقدمة وتلبية متطلبات العملاء من ملاك ومشغلي السفن ذات الغواطس الكبيرة التي تحقق وفراً اقتصادياً من خلال اقتصاديات الحكم. كما وجه الفريق الشكر إلي مرشدي هيئة قناة السويس ورجال التحركات وجميع المتعاملين مع السفن لنجاحهم في التعامل مع كافة الأنواع في الظروف المناخية المختلفة.

وفي الشأن المحلي أيضا وتحت عنوان "وزير الأوقاف: افتتاح 300 مسجد جديد خلال أيام"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أعلن أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة افتتاح 300 مسجد بجميع المحافظات لتقوم بدورها في التوعية الدينية السليمة ولمواجهة الأفكار المتطرفة التي يسعي شرذمة مأجورة إلي نشرها بين الشباب.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال زيارته لمحافظة الشرقية لافتتاح مسجد أحمد عرابي الذي أقيم بمسقط رأسه علي مساحة 1200 متر بتكلفة 15 مليون جنيه بالجهود الذاتية وذلك بحضور اللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات وخبير التنمية المحلية وفضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي ونواب المحافظة.

ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وصل أمس إلى العاصمة اللبنانية بيروت حاملاً معه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون تتعلق بتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية وتوحيد الصف العربي وزيادة التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

وأوضحت الصحيفة أن د.مدبولي يترأس وفد مصر في اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية ــ اللبنانية. التي تستضيفها لبنان اليوم وتستمر يومين.. ويرافق مدبولي وفد رفيع المستوي يضم وزراء الكهرباء والطاقة. والاستثمار والتعاون الدولي. والبترول. والقوي العاملة. والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال المستشار نادر سعد. المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء: إن اللجنة ستناقش عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك. ومنها آليات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وتسهيل حركة تبادل السلع. وتعزيز التعاون في مجالات النقل وتبادل الخبرات المشتركة في هذا المجال.

ويلتقي مدبولي خلال الزيارة مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري. ورئيس مجلس النواب نبيه بري. لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

كما يشهد مدبولي وعون التوقيع علي عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات الاستثمار والكهرباء والاتصالات والتعاون الدولي والقوة العاملة.. كما يشارك مدبولي في فعاليات "منتدي الاقتصاد العربي" التي تنطلق دورته السابعة والعشرين اليوم وتم اختيار مصر كضيف شرف بالدورة الجديدة للمنتدي. والتي تشارك فيها العديد من المنظمات الإقليمية والدولية مثل جامعة الدول العربية وصندوق النقد الدولي ومنظمة الاسكوا واتحاد الغرف العربية، وعدد كبير من القيادات المصرفية والاقتصادية والمالية.. ويلقي مدبولي كلمة بالمنتدي عن فرص الاستثمار بمصر. من خلال المشروعات القومية الكبري وما أنجزته الحكومة في ملف الإصلاح الاقتصادي. ​